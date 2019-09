Profesiones con futuro: Croupier de póker

En esta sección de 'Profesion con futuro' cada semana os traemos nuevas oportunidades laborales que son modernas, increíbles, clásicas que vuelven o que ni sabías que existían. En publicaciones anteriores te descubríamos la cantidad de oportunidades de trabajo que hay detrás de las carnicerías, pero no solo eso: te contamos que los mayordomos tienen una tasa de paro negativa. O lo que es lo mismo, hay más demanda de trabajadores que personas buscando trabajo. Pasa lo mismo en la actualidad con los crupiers de póker. El 'boom' de portales web de póker y el despertar de muchos casinos en toda Europa han contribuido a esa subida de la demanda.

Solo en España hay hasta 45 casinos, la mayoría de los nuevos en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid, mientras que los existentes en Francia, Inglaterra, Tánger y Marruecos contribuyen en mayoría a que haya un total de 500 en toda Europa. Por ello hemos hablado en COPE con Cristian Rocholl. gerente de la Academia Cerus Casino, que explica que es un trabajo muy destinado a los fines de semana.

QUIÉNES PUEDEN TRABAJAR DE CROUPIER

Se trata de la primera vez que tenemos que responder a quién puede dedicarse al mundo de los croupiers porque, a pesar de lo que pueda parecer, hay algunas restricciones obvias. No puedes ser ni daltónico, tienes que tener capacidad para permanecer un buen rato de pie y tener un buen manejo de manos. “La mayoría de casinos contratan a personas entre los 18 y los 35 años máximo de edad, pero una vez estás dentro puedes trabajar todos los años que consideres”, explica el manager de la academia.

DÓNDE TRABAJAR

La totalidad de croupiers que se forman en España trabajan en casinos, pero no todos en nuestro país. Resulta una buena opción para alguien que quiera marcharse al extranjero a aprender idiomas porque “muchos casinos en países extranjeros como Reino Unido o Francia contratan con un A2 de inglés”, según el encargado de formarles en Cerus. “Este verano me ha pasado de no poder satisfacer la demanda de croupiers que me han solicitado varios casinos en el extranjero, no tengo tantos estudiantes para tantos puestos”.

CUÁNTO COBRA UN CROUPIER

El precio es muy variado dependiendo en el país en el que desempeñes tu trabajo. Rocholl asegura que en los casinos de Madrid se paga de media unos 1.500 euros, mientras en Ibiza puede llegar a pagarse 3.000 y en Castilla-La Mancha baja hasta los 1.300 de media. En el extranjero, en capitales como París el salario medio de un croupier es de 2.500 euros y en Londres 3.000. Lo más alto puede llegar a pagarse en barcos y cruceros, donde se pagan 4.000 euros al mes. Eso, en viajes de 8 meses a gastos, dietas y alojamientos pagados termina en 32.000 euros de ingreso.