La e-movilidad de los jóvenes empresarios

Como los jóvenes emprendedores, a lo largo de su historia, Opel también ha desafiado las convenciones en el sector del automóvil para crear nuevos estándares de calidad. Ahora la marca alemana ha entrado en una nueva era como la marca impulsora de la movilidad moderna.

Así, Opel se enorgullece de ser el verdadero Alemán Retador. Con una herencia de casi 160 años, su pasión por la ingeniería y el diseño en el mundo del automóvil es insuperable.

La sangre nueva es vital para el éxito de la marca. Por eso Opel ha desarrollado de la mano de personas con espíritu joven que se identifican con su mentalidad retadora, su nueva gama de vehículos eléctricos. Para esos jóvenes que buscan una movilidad diferente y sostenible, la marca alemana pone a su alcance el urbanita Opel Corsa-e. Con su impresionante autonomía, carga rápida, envolvente silencio y un emocionante dinamismo, el Opel Corsa-e es el coche alemán 100% eléctrico preparado para el futuro. Otra opción es el Nuevo Opel Mokka-e, el SUV 100% eléctrico de Opel, es el coche menos convencional de la gama. Con este nuevo modelo, el diseño y la tecnología alemana toman una nueva orientación más audaz y original. La conducción adopta un enfoque atrevidamente puro. Está diseñado para experimentar un nuevo nivel de movilidad y emoción.

En Opel creemos que la calidad y la innovación son un derecho, no un privilegio. A medida que la tecnología progresa, nuestra misión es incorporar a nuestros vehículos los últimos avances, poniéndolos al alcance de todos los propietarios de un Opel. Esta filosofía firmemente arraigada en nuestra tradición nos ha situado como la marca alemana capaz de popularizar tecnologías habitualmente reservadas a unos pocos como Head Up Display, Detector de señales de velocidad, Faros Led IntelliLux®, Asistente de aparcamiento, etc.

Pero Opel va más allá. Además de fabricar vehículos que se adaptan a las nuevas necesidades de los más jóvenes, también ofrece soluciones de servicio pensadas para que el coche sea un elemento que no dé más trabajo. Una de esas soluciones en el renting Free2Move Leease.

Al contratar este renting, el cliente disfruta de una atractiva cuota mensual que incluye: El mejor asesoramiento sobre tu vehículo, siempre a través de verdaderos expertos sobre tu coche en tu concesionario y de proximidad a nuestros clientes. Con una red Oficial de más de 340 puntos de servicio, Servicio de Mantenimiento y Garantía: están cubiertos los servicios de mantenimiento sin solicitud de autorización, las averías mecánicas y eléctricas, sustitución de piezas por desgaste e ITV. Y todos los Servicios Oficiales, Asistencia 24 horas del día, durante 365 días al año en caso de avería, accidente en carretera o robo. Asistencia en toda Europa, Seguro incluido y servicio de reparación de daños propios. Cobertura completa en caso de siniestro para el vehículo y sus ocupantes. Servicio integral para la reparación de daños propios causados por accidente, Servicio de gestión de multas. Hasta 6 recursos al año, pago del impuesto de circulación e impuesto de matriculación incluidos. Porque disfrutar de lo último en tecnología es un derecho de todos.

Además, Opel se adapta a los nuevos hábitos de compra poniendo en marcha el novedoso servicio “Te lo llevamos a tu casa”. Gratuito y sin compromiso de ningún tipo, acerca un vehículo Opel (gasolina, diésel o eléctrico) al domicilio del cliente.

Los jóvenes emprendedores de CEAJE van a poder conducir una marca que mira al futuro con una mentalidad joven, ágil y más humana.