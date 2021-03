Roca & Duarte Asesores: "¿Te sentirías bien contigo si habiendo querido hacerlo, no lo hubieras hecho?"

Roca & Duarte es una de las principales agencias de asesoría fiscal en Canarias con una cartera de más de 200 clientes en toda España. Hablamos con su fundador, Aday Hernández, para conocer su historia de emprendimiento.

¿Cómo empieza tu historia como empresario?

Mi historia empieza hace casi ya 20 años cuando me dieron la oportunidad de trabajar ,siendo muy joven, en una de las gestorías más importantes de Canarias. Tuve la suerte de formarme profesionalmente a la vez que terminaba y ampliaba mis estudios, lo que me permitió conocer de primera mano, no sólo cómo funcionaba la empresa, sino el resto de empresas que eran clientes del despacho. Después de trabajar más de 10 años en el despacho, este se vio abocado al cierre, lo que me dio la oportunidad de refundarlo junto a mi socio, y convertirlo en lo que es hoy, Roca & Duarte Asesores. Inicié esta aventura en 2013 con 7 compañeros y una oficina de 100 m² y hoy contamos con una plantilla de 18 excelentes profesionales en un espacio de más de 650 m² donde desarrollamos un modelo de Asesoría Global con economía colaborativa único en canarias.

¿Qué te animó a emprender?

En aquel momento se presentó la oportunidad de liderar un proyecto de reconstrucción y me sentí preparado para hacerlo. Si a esto le sumas que me apasiona mi trabajo y que contaba con la experiencia suficiente para ofrecer el servicio que pretendía proporcionar, tenía el cocktail perfecto para lanzarme. La satisfacción de poner en marcha tu idea, tu modelo de negocio, … no tiene precio.

¿Qué dificultades te has encontrado en el camino?

La mayor dificultad fue la de abrir cartera en un mercado tan complicado como el del asesoramiento. Tener que competir con marcas muy consolidadas siendo todavía muy joven es complejo en nuestro sector, en el que tal vez la edad marca un estereotipo de falta de experiencia. Aun así, tuve más suerte que otros ya que contaba con un gran equipo a mi lado, una base sólida en la que apoyarme para ofrecer el mejor de los servicios.

¿Volverías a emprender si volvieras atrás?

Por supuesto, ha sido y está siendo un viaje fantástico. No te voy a engañar, no todo ha sido de color de rosas, ha habido momentos complicados que te hacen preguntarte si esto merece la pena, si no sería mejor trabajar por cuenta ajena. Pero te paras y piensas, ¿te sentirías igual de bien contigo si habiendo querido hacerlo, no lo hubieras hecho? Podrá irme mal en algún momento, pero no podré repróchame que no lo intenté. De hecho, sigo emprendiendo, en los últimos tres años he tenido la fortuna de ser socio en varios proyectos con gente emprendedora como yo, como es el caso de la creación del coworking Núcleo Roca&Duarte. Si la idea es buena, te ilusiona y, además, puedes contar con compañeros de viaje que también lo son, ¿por qué no intentarlo?

¿Qué características crees que tiene que tener una persona empresaria?

En primer lugar, pasión por lo que realizas. Tienes que disfrutar de la empresa, no hay nada peor que dedicarle tiempo y esfuerzo a algo que no te gusta. Sacrificamos tiempo de calidad, tiempo de familia, de ocio, etc. por sacar nuestras empresas hacia delante, y el dinero no puede ser sólo la recompensa a esto.

También hay que tener capacidad de liderazgo y empatía. Las personas han de seguirte y acompañarte porque creen en ti, no porque se lo impongas. Capacidad de sacrificio y esfuerzo no pueden faltar, hay que levantarse y arrimar el hombro cuando vienen mal dadas y por supuesto no puedo olvidarme de ser responsable. Tienes que ser responsable contigo mismo, con los que te rodean y con la sociedad en general, ponemos mucho en juego, pero también hay muchos que apuestan por nosotros, que confían en nosotros y debemos ser lo suficientemente conscientes de que nuestras decisiones influyen en muchas personas.