Francisco Cervilla (Volkswagen): "Trabajar con marcas excelentes exige la excelencia en el trabajo"

Grupo Nucesa pertenece a un grupo empresarial que desde 1985 representan en Granada los concesionarios oficiales de las marcas Volkswagen, Audi y Vehículos Comerciales Volkswagen bajo la entidad Nucesa S.A. , así como Skoda a través de Nucesur S.L. Grupo Nucesa, dispone de más de 30.000 metros cuadrados dedicados a la exposición, venta y servicio postventa. Esta localizado en el epicentro industrial de la automoción de Granada. Actualmente, el grupo emplea alrededor de 120 personas y cuenta con fondo de comercio de más de 56.000 clientes. Los fundadores de Nucesa fueron mi padre y mi tío, los hermanos Francisco y José Cervilla Rodriguez, junto a su socio Felipe Núñez Dávila P. de León. Ellos fueron los socios fundadores y máximos artífices de que Grupo Nucesa, compañía con más de 40 años de andadura en el sector de la automoción, este donde está ahora mismo. Es una marca reconocida y de gran peso en el enclave empresarial en Granada. En la actualidad, han pasado el relevo a sus hijos, Felipe M. Nuñez Muller, Beatriz y Alberto Cervilla Estremera y a mi, que con mucha ilusión y pasión afrontamos esta nueva etapa llena de retos y desafíos emocionantes.

- ¿Cuál es la seña de identidad del Grupo Nucesa y qué la diferencia de otras empresas del sector?

Sin duda es el equipo humano. En Grupo Nucesa somos ​más de 100 profesionales especializados en el mundo del motor y apasionados por el mundo del motor​. Y la suma de conocimiento, experiencia y entusiasmo es, precisamente, nuestro potencial más valioso. ​También hemos desarrollado programas para favorecer el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados. Colaboramos con proyectos solidarios en Granada, participamos con representación en juntas directivas en asociaciones empresariales como Cámara de Comercio, Confederación de empresarios y Asociación de Talleres. Además, nos encontramos en continua creación de procesos de trabajo más eficientes y responsables con el medio ambiente.

Fuimos de los concesionarios pioneros en apostar por la especialización del canal de empresas en Granada, un departamento especializado en asesorar de forma integral las necesidades de las empresas de Granada.

Trabajar con marcas excelentes exige la excelencia en el trabajo. Aplicar esta filosofía en cada detalle del servicio al cliente nos ha permitido, entre otros muchos logros, obtener en 2016 el ​Diamond Pin Award​: el máximo reconocimiento que la marca alemana Volkswagen puede otorgar a un concesionario.

- Con el COVID19 el uso del transporte público se ha visto reducido en pro del transporte privado que nos transmite una mayor seguridad. ¿Crees que este ha afectado directamente a vuestra gestión comercial diaria? ¿Qué medidas ha implementado vuestro equipo para generar confianza al cliente?

Desde el comienzo de la pandemia hemos tenido que adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y la situación en la que nos encontramos. Esto nos ha servido para reinventarnos crear una tienda virtual que permite atender a todos nuestros clientes de forma segura y online, además de utilizar las últimas tecnologías, como la videollamada para conectar con nuestros clientes de una forma tan cercana como en el concesionario. Hemos tenido picos de ventas que hemos podido aprovechar muy bien que nos han aportado un poco de aire en esta situación tan complicada, pero como os decía, la ilusión y entusiasmo del equipo humano de Nucesa ha permitido que podamos afrontarlo de la mejor forma posible. También hemos aplicado algunas medidas dentro nuestras instalaciones para que nuestros clientes se sientan 100% seguros como son: Limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, medidas de higiene personal y controles de temperatura, reglas señalizadas en cada rincón del concesionario para respetar las distancias de seguridad, protocolos de entrada, salida, carga y descarga para proveedores externos, sistemas de verificación del cumplimiento de estas medidas así como un servicio gratuito de recogida y entrega del coche en su casa.

- Hace poco más de un año de la presentación de Nucesa Channel, la herramienta de asesoramiento y novedades de Grupo Nucesa. ¿Qué valoración hace de la misma y que ha aportado a los clientes durante este periodo?

Es una herramienta espectacular que, precisamente ahora, es un canal fabuloso para conectar con nuestros clientes y seguidores. Como bien dice su nombre, es un canal de comunicación en formato video en el que cualquiera podrá informarse del día a día de las marcas que representamos, conocer a nuestros profesionales, informarte sobre nuestros servicios, así como conocer las últimas novedades del sector automovilístico. Navegando por nuestro canal podrás visitar sus distintas secciones como son:

*Conversando con Nucesa, donde mostramos entrevistas a nuestros clientes, equipo y a nuestros partners y colaboradores.

*Crónica de Nucesa, donde te mantendremos informado de las últimas novedades de nuestros productos en cada una de las marcas que representamos, información de nuestro sector, así como consejos y novedades de gran utilidad para todos los públicos…

*En la sección viajando con Nucesa también podréis ver nuestros coches recorriendo las calles de nuestra querida Granada. Algo que consideramos vital, para defender nuestra ciudad como el mejor activo que tenemos como empresa granadina.

*Conectando con Nucesa es la sección en la que os informamos de detalles técnicos sobre el mundo del automóvil y curiosidades de nuestras marcas.

- En estas semanas hemos conocido la promoción BONO 1.000 para reparaciones de averías lanzada por el Grupo Nucesa. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Se plantean alargar la promoción?

La promoción Bono 1.000€ es la forma que Grupo Nucesa tiene de ayudarte en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Es una acción que está teniendo una gran acogida y que consideramos que es una gran apuesta para estar con nuestros clientes cuando más nos necesitan. De esta forma, obsequiamos con 1.000€ a los clientes que necesiten solucionar alguna anomalía de su vehículo. El único requisito que pedimos, es que el vehículo haya pasado las revisiones en cualquier concesionario oficial. Esto nos ha traído también nuevos clientes, hemos fidelizado los que ya confiaban en nosotros y está teniendo una gran aceptación en todos los medios.

- Para finalizar, y como no podría ser de otra forma debido a su dilatada experiencia empresarial. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes empresarios españoles en general y de su sector en particular?

Bueno, dilatada tampoco diría, pero sí que he tenido en casa y en los 15 años que llevo trabajando conjuntamente con mi familia en el negocio, unos valores que siempre van a ir conmigo. Cuando era un chaval no entendía por qué mi padre nunca estaba en casa. Cuando empecé a trabajar con él, me di cuenta de que, como dice el dicho: “el ojo del amo, engorda el caballo”, y es que la entrega y dedicación de un empresario debe ser plena, por encima de todo. Nunca sin descuidar la familia, que es lo más valioso que tenemos, pero siempre ocupándote de que las cosas salgan bien, que siempre se lleguen a los objetivos, con responsabilidad.

Otros de los requisitos que considero vitales para el buen funcionamiento de una empresa es la organización, la comunicación continua entre dirección y departamentos y sobre todo tener un equipo fuerte, unido y que se apoye cada día. El equipo debe ser feliz donde trabaja, si tienes a un equipo conte nto, lo tienes todo.