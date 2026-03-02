"En los últimos 5 años han subido un 36 por ciento el precio de los alimentos, y eso afecta sobre todo a las familias menos pudientes en la cesta de la compra"

La inflación en España se ha estancado en febrero, a la espera de la confirmación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos avanzados, que rompen con la tendencia a la baja registrada desde octubre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantiene en el 2,3%. Este dato, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, se ve agravado por la inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni energía y que sube al 2,7%, un nivel que los expertos consideran preocupante.

Este análisis tuvo lugar en el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', conducido por Expósito, y contó con la participación de la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. Durante el debate, la economista de Funcas, María Jesús Fernández, ha calificado el dato como negativo: "el resultado ha sido peor de lo esperado, esperábamos una ligera bajada de la tasa de inflación, y no esperábamos que la inflación descienda hasta el 2 por 100 en todo el año".

Pérdida de competitividad

Durante el análisis, Yolanda Gómez ha explicado que España lleva más de año y medio con la inflación por encima de la media europea. Aunque el país crece más que sus socios, lo que impulsa la demanda y los precios, esta situación tiene consecuencias directas en la economía. El economista de la Universidad Complutense, Antonio Salabria, ha advertido que esta diferencia nos hace "menos competitivos, al menos en un aspecto, en la competitividad precio. Es decir, nuestros productos se convierten en algo relativamente más caro que los de nuestros socios".

Pero, como ha destacado Gómez en el programa de COPE, lo más preocupante son los precios de los alimentos. Según sus cálculos, en los últimos cinco años han acumulado una subida del 36 por ciento, afectando principalmente a las familias "menos pudientes", en las que la cesta de la compra supone una parte fundamental de sus gastos. Este encarecimiento es un golpe directo a la economía doméstica, ya que, a diferencia de otros gastos, no se puede prescindir de ella.

El euríbor da un respiro

No todas las noticias son negativas para el bolsillo. La periodista Victoria Ballesteros ha informado de una ligera bajada del euríbor, lo que trae buenas noticias para quienes tengan una hipoteca de tipo variable con revisión anual. El ahorro medio podría rondar los 200 euros al año, lo que supone un alivio de unos 17 euros al mes para un préstamo medio de 170.000 euros a 25 años. Sin embargo, para quienes revisen su hipoteca semestralmente, la cuota subirá ligeramente, unos 4 euros al mes.

De cara al futuro, no se esperan grandes sobresaltos. El catedrático de economía de CUNEF, Santiago Carbó, ha explicado que "en los próximos meses no no cabe esperar grandes cambios". Apunta a una posible estabilización con algún repunte ocasional y no descarta "una bajada este año" si el Banco Central Europeo decide mover ficha.

La incógnita de los Presupuestos

En el plano político, la ministra María Jesús Montero ha insistido en que el Gobierno "vamos a presentar los presupuestos generales" antes de que acabe marzo, asegurando que van a "trabajar hasta el último minuto [...] para conseguir el apoyo de los grupos políticos".

Sin embargo, Yolanda Gómez se ha mostrado escéptica ante este anuncio. La experta ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva casi tres años de legislatura sin presentar unas cuentas nuevas y que, además, necesita el apoyo de Junts para aprobarlas, un respaldo que a día de hoy parece poco probable. "Tiene muy pocas posibilidades de que Junts se los apruebe", ha sentenciado.