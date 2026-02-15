Germán Delibes descubre al abuelo detrás del escritor: "Era un tipo divertido y cariñoso"

El escritor Miguel Delibes sigue siendo, catorce años después de su muerte, una figura que ilumina la existencia de miles de lectores. Sin embargo, detrás del novelista, del cazador y del académico, existió un Delibes desconocido para el gran público. Su nieto, Germán Delibes, ha desvelado esa faceta íntima en el programa Fin de Semana con Cristina, donde ha presentado su libro 'El abuelo Delibes'. En él retrata al hombre familiar, al abuelo cercano y cariñoso que se escondía tras una labrada imagen de persona reservada.

Un pilar para una familia de 56 miembros

Para el autor vallisoletano, la familia era lo primero, una piedra angular sobre la que giraba toda su vida. "Por encima de cualquier novela, de cualquier premio, lo primero era la familia", ha afirmado su nieto Germán. El escritor tuvo siete hijos, dieciocho nietos y diecinueve bisnietos, y estas Navidades pasadas se juntaron 56 de ellos alrededor de la mesa, una prueba de que el clan sigue unido. Una unión que se forjó sobre todo tras el "golpe durísimo" que supuso la muerte de su esposa, Ángeles de Castro, en 1974. Delibes se quedó viudo a los 54 años, con siete hijos a su cargo y compaginando tres trabajos.

Archivo Miguel Delibes

El fallecimiento de su mujer, que coincidió con su nombramiento como académico de la Real Academia Española, le sumió en una profunda tristeza y le provocó una sequía literaria de tres años. "Llega a admitir a su editora que Ángeles es su musa", ha recordado Germán. El apoyo familiar, en especial el de su hija Elisa, que se fue a vivir con él, fue crucial para que el escritor pudiera salir adelante y seguir compaginando su trabajo como profesor, su labor en el periódico El Norte de Castilla y su carrera como novelista.

Carácter huraño y alma competitiva

Miguel Delibes cultivó una imagen de hombre reservado, apartadizo y poco sociable, una fama que él mismo alimentaba con frases como "me incordian el bullicio y las multitudes". Sin embargo, su nieto ha querido mostrar la otra cara del escritor. "Lejos de esa hurañía, en el ámbito más familiar, era un tipo divertido, cariñoso y completamente diferente a lo que mostraba fuera de casa", ha explicado Germán. Aunque también ha reconocido que tenía su genio y que sus enfados, aunque contados con los nietos, "nos tenía tiesos como velas".

Archivo Miguel Delibes

Ese carácter disciplinado provenía, en parte, de su estricta educación de ascendencia francesa. Una rigidez que se reflejaba también en su enorme competitividad. "No le gustaba perder ni al parchís", ha confesado su nieto. Esta faceta se veía en los partidos de tenis que jugaban juntos o en las partidas de póquer, donde era conocido como "el rey del sintético" por su habilidad para llevarse el dinero de sus contrincantes. Como anécdota de su faceta más cercana, Germán ha recordado "el pinzamiento Delibes", un gesto de cariño con el que el abuelo agarraba del cuello a sus nietos mientras paseaban, llevándolos "tiesos como una vela".

El refugio en el campo y su legado literario

El campo era el lugar donde Miguel Delibes se sentía más feliz y pleno. "Si de algo se arrepentía era de no haber vivido la otra mitad de su vida en la naturaleza", ha comentado Germán. El pueblo de Sedano, en el norte de Burgos, era su refugio estival, el lugar donde la familia disfrutaba de "un abuelo en plenitud", entregado a sus pasiones: la caza, la pesca, el tenis o la bicicleta. Fue precisamente el contacto con el mundo rural lo que nutrió su obra de personajes inolvidables.

Archivo Miguel Delibes

Su legado literario sigue muy presente. Obras como 'El Camino', que escribió en solo tres semanas, continúan siendo lectura recomendada en los colegios de Castilla y León. Para acercar su figura a las nuevas generaciones, su nieto Germán lleva a cabo el proyecto 'El otro Delibes' en centros escolares, una iniciativa que desde la Fundación Miguel Delibes se quiere extender al resto de España, con próximos pasos en Cantabria, Asturias y las Islas Canarias.

Un cáncer de colon diagnosticado en 1998 marcó un antes y un después en su biografía. Aunque la operación fue un éxito, el Delibes que salió del quirófano ya no era el mismo y no volvió a escribir una sola novela más. Fueron doce años de un lento declive. "Nos habían cambiado el abuelo", ha lamentado Germán. En esos últimos años, el escritor afrontó el final con una profunda serenidad anclada en su fe: "Lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino". Unas palabras que, según su nieto, todavía hoy "impresionan".