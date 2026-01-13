"Está previsto que se renueven los más de 300.000 contratos de alquiler que se firmaron en lo peor del Covid-19, con subidas de precios de más del 30 por ciento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido con el anuncio de una nueva batería de medidas para intervenir el mercado del alquiler de vivienda. La más destacada, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el periodista económico Iván Alonso, es un incentivo fiscal dirigido a los caseros. Se trata de una bonificación del 100% en el IRPF para "todos los propietarios y propietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler", según palabras del propio Sánchez. Con ello, el Ejecutivo busca compensarles por lo que ganarían si incrementaran la renta.

Esta medida, incluida en un real decreto ley con medidas urgentes, llega en un momento clave. No es casual, ya que está prevista la renovación de más de 300.000 contratos de alquiler que se firmaron durante lo peor de la pandemia de Covid-19, los cuales podrían enfrentarse a subidas de precios superiores al 30%. Para el presidente, con esta bonificación "ganan todos": los inquilinos, los propietarios y el Estado. El Gobierno ha confirmado que los caseros que renueven los contratos de alquiler sin subir la renta a sus inquilinos tendrán este 100% de descuento en el IRPF.

Dudas sobre la efectividad de la medida

Sin embargo, los expertos no comparten el optimismo del presidente y dudan que la medida tenga el efecto deseado. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ha calificado la iniciativa como una medida "que va en la buena dirección", pero considera que "condicionarla al no aumento de la renta la va a convertir en una medida nada determinante y poco utilizada por los arrendadores, que preferirán seguramente actualizar la renta a mercado". Otros expertos como Marc Vidal han desmontado la ayuda al alquiler del Gobierno. Además, la propuesta no ha gustado a sus socios de Sumar, quienes ya han asegurado que no la aprobarán, lo que podría dejarla en papel mojado al no pasar el filtro del Congreso.

Nuevos límites al alquiler por habitaciones

El Gobierno también ha puesto el foco en el alquiler por habitaciones, cuyos precios se han disparado. Sánchez ha anunciado una medida para "poner freno al abuso del alquiler por habitaciones", calcada a la que proponían sus socios. Los nuevos contratos deberán cumplir dos condiciones: "la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa" y, en zonas tensionadas, se aplicarán los mecanismos de control que contempla la ley de vivienda.

Adicionalmente, se fijarán condiciones estrictas para el alquiler de temporada y se implementará un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal sobre alquileres de corta duración. Estas dos últimas medidas sí están en consonancia con las peticiones de Sumar en materia de vivienda.

La propuesta del Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular ha presentado en Barcelona un paquete de 15 medidas económicas que incluyen propuestas sobre vivienda. Entre ellas destaca una rebaja del IVA del 10% al 4% para los jóvenes que compren su primera vivienda nueva y otras iniciativas para agilizar la construcción. La principal novedad es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de vincular el modelo de financiación autonómica a la política de vivienda, permitiendo que comunidades y ayuntamientos que construyan más vivienda pública dispongan de mayor financiación.

El líder del PP ha criticado la gestión del Ejecutivo afirmando que "la gente está a acceder a una casa, la gente está a intentar llegar a fin de mes, la gente está a sentirse más segura en sus calles". Según Feijóo, mientras la ciudadanía se preocupa por "poder vivir", el Gobierno "está solamente a poder sobrevivir". El objetivo principal del PP, según sus cálculos, sería cubrir un déficit de vivienda que asciende a un millón de unidades.