"La bonificación fiscal para el casero que no suba el alquiler a su inquilino tiene truco, hay mucha gente que no lo declara, al acogerse a la medida, tendría que hacerlo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos, junto con la limitación de los contratos de temporada y el alquiler por habitaciones. La propuesta, lejos de generar consenso, ha avivado el debate sobre la crisis habitacional y ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito, Ignacio Camacho y Ángela Martialay, destapando las profundas grietas que existen dentro del propio Ejecutivo.

Rechazo frontal de Sumar

La medida ha provocado una nueva brecha en el Gobierno de coalición. El ministro de Consumo y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy, la ha calificado de "ineficaz, injusta y no es adecuada", argumentando que "no puede ser un premio fiscal a los caseros". Según ha trascendido, el ala de Sumar en el Ejecutivo se enteró de la propuesta prácticamente en tiempo real, lo que evidencia la falta de comunicación interna. Bustinduy ha sentenciado que la medida "no va a contar con nuestro apoyo".

En la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido anunciando su compromiso con un plan integral de vivienda para atajar el déficit de un millón de inmuebles en España. Feijóo ha contrapuesto su modelo, centrado en "las necesidades de la gente", con el de Sánchez, a quien acusa de condicionar la financiación a su "bienestar personal en la Moncloa".

El 'truco' de la bonificación fiscal

El periodista Ignacio Camacho ha desvelado durante el debate el "truco" que esconde la propuesta. Según ha explicado, la efectividad de la bonificación es cuestionable, ya que "la mayoría de los contratos no se declara". Para acogerse a la medida, los propietarios tendrían que declarar el contrato de alquiler, lo que obligaría a muchos a aflorar ingresos que hasta ahora no tributaban, un movimiento que podría no compensar el beneficio fiscal. Aunque la medida se ha confirmado, este detalle podría ser determinante para los caseros que deben decidir si renuevan contratos.

A esta objeción, la periodista Ángela Martialay ha añadido "otro de los agujeros del plan": muchos propietarios podrían preferir la seguridad de una subida inmediata del alquiler y tener el dinero en su bolsillo, en lugar de esperar meses para recibir una desgravación fiscal de resultado incierto.

Un problema transversal y de difícil solución

Martialay ha recordado que el problema de la vivienda "ha empeorado bastante en los últimos años" y ha enmarcado estos anuncios en un contexto de rumores sobre un posible adelanto electoral. La vivienda, ha afirmado, es un problema transversal que ha desatado una "espiral de auténtica locura" en los precios, con previsiones de que miles de familias pagarán hasta un 40% más de alquiler.

Por su parte, Camacho, aunque crítico con el intervencionismo, ha admitido que una bonificación fiscal "no es la peor idea que se le ha ocurrido" al Gobierno. Sin embargo, Martialay ve "muy improbable que vaya a salir adelante" por el "rechazo absoluto" de Sumar y la falta de apoyo de otros socios parlamentarios, en un mercado tan tensionado que el boom del alquiler fuerza a las inmobiliarias a dejar de publicar anuncios.

En definitiva, una propuesta estrella que nace con más sombras que luces. La iniciativa no solo ha destapado la división en el Ejecutivo, sino que su diseño presenta un fallo estructural que puede hacerla ineficaz y su futuro parlamentario parece abocado al fracaso, todo ello mientras el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles.