La predicción de un consejero delegado de una empresa energética: "En cuatro o cinco años, los universitarios terminarán las carreras y no tendrán trabajo por la inteligencia artificial"

La situación de las jubilaciones y el relevo profesional en España ha sido uno de los temas analizados en el programa ‘La Linterna’ con Expósito. En el debate ha participado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, quien ha arrojado luz sobre un panorama complejo. Actualmente, en España hay casi 8 millones de trabajadores que se jubilarán en los próximos 15 años, pero apenas hay algo más de 3 millones de trabajadores jóvenes para recoger el testigo, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de las pensiones.

Un futuro laboral incierto por la IA

García de la Granja ha compartido una anécdota reveladora de una conversación reciente con el consejero delegado de una de las grandes empresas energéticas de España y Europa. Este directivo se mostró "preocupadísimo por la llegada de la inteligencia artificial a las nuevas profesiones". Según la experta, el CEO llegó a verbalizar que "probablemente, en 4 o 5 años los universitarios, cuando terminaran las carreras, no iban a tener trabajo por esa implementación de la inteligencia artificial".

La advertencia del directivo energético también apuntaba a la brecha de competitividad de Europa frente a otros mercados. En su análisis, destacaba la innovación en China y en Estados Unidos, y alertaba de que "en Europa nos estábamos quedando atrás". Esta situación, sumada a los desafíos demográficos, dibuja un escenario preocupante para las futuras generaciones de profesionales cualificados.

Inteligencia artificial

El problema demográfico

El problema del relevo generacional no es una previsión a futuro, sino una realidad presente. Según datos del INE, de los 20 sectores de actividad que componen la economía española, solo dos, comunicación y artes, tienen un mayor número de trabajadores jóvenes que seniors. Para Pilar García de la Granja, "de hecho, ya es un problema", especialmente en sectores clave que dependen de una renovación constante de su fuerza laboral y donde se ha comprometido un incremento del gasto en pensiones.

Esta falta de relevo es especialmente visible en el "amplísimo sector de servicios y de los cuidados", donde la mano de obra es "mayoritariamente extranjera". La discusión sobre la entrada de inmigrantes al mercado laboral se vuelve crucial en este contexto, ya que su papel es fundamental para sostener ciertas áreas de la economía ante la falta de trabajadores locales.

El análisis de "La Linterna" concluye con un cuadro complejo: por un lado, "el reemplazo que no llega para profesiones necesarias" y, por otro, la amenaza de la inteligencia artificial. A esta incertidumbre se suma la preocupación por el coste de la vida, como la posible subida de la factura de la luz para 2026, después de que el Gobierno haya anunciado su intención de subir un 10% la parte fija de la tarifa regulada.