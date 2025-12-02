El precio del alquiler seguirá subiendo en 2026: "La obligación de mantener los precios de los alquileres y los riesgos de la inquiokupación disparan los precios"

El precio del alquiler en España sigue escalando y ya acumula una subida de casi el 10 % hasta noviembre, situando el coste medio del metro cuadrado en 15 euros. Tal como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, las rentas han subido en todas las comunidades autónomas, creando un panorama cada vez más complicado para los inquilinos.

Dentro de esta tendencia generalizada, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de los incrementos. No obstante, Barcelona se mantiene como la capital más cara para alquilar del país, lo que convierte la búsqueda de vivienda en una verdadera odisea para miles de ciudadanos.

DAVID ZORRAQUINO / EUROPA PRESS Panorámica de la ciudad de Barcelona

La paradoja de la intervención

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha explicado que la situación actual es una consecuencia directa de la regulación. Según la experta, "toda intervención del mercado de forma artificial provoca justo el efecto contrario al pretendido", una advertencia que los analistas llevan haciendo en los últimos cuatro años en un mercado que se ha convertido en un auténtico campo de batalla fiscal.

Europa Press Cartel de un piso en alquiler en Madrid

La economista ha señalado directamente a las medidas aplicadas en las llamadas zonas tensionadas. La obligación de mantener los precios y los riesgos asociados a la "inequiocupación" son, paradójicamente, los factores que "disparan los precios". Esta inseguridad para los propietarios, que deben conocer bien qué gastos puede repercutir al inquilino, reduce la oferta disponible y presiona todavía más las rentas al alza.