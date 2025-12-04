El Plan Auto Plus con 400 millones en ayudas para comprar un coche eléctrico: "Hay dos millones de empleos en España en juego"

El Gobierno ha anunciado nuevas ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos. El presidente, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa, que se enmarca en un paquete más amplio de 2.800 millones de euros que también contempla la instalación de puntos de recarga. En concreto, se ha detallado el ‘Plan Autoplus’, una nueva línea de ayudas directas para seguir incentivando la adquisición de estos vehículos.

Pedro Sánchez ha especificado que este nuevo plan estará "dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026 directas a la compra de este tipo de vehículos". La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado la medida en el programa ‘La Linterna’ con Ángel Expósito, donde ha valorado la importancia de apoyar al sector. Pese a ello, ha matizado que este dinero procede de los fondos Next Generation ya recibidos, aunque es importante conocer la letra pequeña de las ayudas como el Plan Moves III.

Un impulso clave a la industria

Pilar García de la Granja ha defendido la medida, afirmando: "A mí me parece bien impulsar una industria que supone prácticamente el 10 % del producto interior bruto". La experta ha subrayado la relevancia estratégica del sector para el país, explicando que "hay dos millones de empleos en España en juego". Además, ha aportado datos clave: genera un valor añadido de 85.000 millones de euros y posiciona a España como el segundo exportador de vehículos de la Unión Europea. Este impulso es vital, pero los propietarios de coches eléctricos deben conocer los gestos que provocan averías.

Hay dos millones de empleos en España en juego" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

Alamy Stock Photo El coche eléctrico BMW i3 está en las calles de la ciudad de Barcelona,

Me parece bien impulsar una industria que supone prácticamente el 10 % del PIB" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

El contexto de los fondos europeos

En su análisis, García de la Granja también ha introducido una nota de cautela sobre la gestión de las ayudas europeas. Ha criticado que, mientras se anuncian estas ayudas, el Gobierno "ha renunciado a 60.000 millones de euros", que suponen el 31% de la financiación de los créditos blandos de los fondos Next Generation, decisión que atribuye a la renuncia a "hacer reformas". Este contexto financiero influye en el mercado y en la decisión de comprar un coche chino o uno europeo en igualdad de precio.

El precio de la luz, otro factor en el debate

De forma paralela, en la misma jornada se ha conocido un informe de BBVA Research que señala que el precio de la electricidad se ha disparado un 8 % desde el conocido como "gran apagón". Este incremento, según el estudio, restará una décima de crecimiento al PIB tanto este año como el que viene. A este dato se suma que el Gobierno ha planteado una subida del 10 % en la parte fija de la factura de la luz, lo que añade otra variable a la ecuación económica para los hogares y la industria.