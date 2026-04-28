El paro suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013: sube al 10,8 %

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar 162.100 en el sector servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura.

Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 10%

Su mayor alza en 14 años, hasta situarse en 850.700. En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 32.200, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 3,6%.

Entre enero y marzo, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 121.300 (-1%), hasta un total de 12.045.000 hogares. No obstante, en los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 263.200 (+2,2%).

Los hogares con al menos un activo subieron en 37.700 en el primer trimestre (+0,2%), hasta los 14,4 millones, mientras que en el último año aumentaron en 210.200 (+1,5%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 26.500 entre enero y marzo (+0,5%), hasta los 5,5 millones. En el último año, estos hogares se han incrementado en 35.100 (+0,6%).