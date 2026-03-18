En el programa 'Herrera en COPE', la experta económica Victoria Ballesteros ha analizado el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector turístico. Mientras la incertidumbre marca el panorama general, algunos viajeros como Álvaro ven una oportunidad. Su plan es claro: "Me voy a Bali este año, los precios están en torno a los 400 y 500 euros, es más barato de lo habitual, eso sí, contratando un seguro". Explica que la bajada de precios se debe a las escalas en países como Doha, una situación que refleja la complejidad del momento actual para los viajes internacionales.

Incertidumbre en las agencias de viajes

Sin embargo, la percepción desde el sector profesional es muy distinta. Las agencias de viajes ya notan un parón en las reservas de cara al verano, una situación que confirma cómo la guerra en Oriente Medio frena los viajes internacionales y pone en jaque la temporada. César Gutiérrez, presidente de la patronal, ha expresado su preocupación, subrayando que "la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca". Esta situación afecta directamente a los viajes programados a Oriente Medio, que "se están yendo abajo".

La incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca"

Alamy Stock Photo Bali

Gutiérrez describe el sentimiento general como de "cierta cautela, a ver qué pasa", ya que los viajeros prefieren esperar antes de confirmar sus planes. Una muestra de que la industria turística depende en gran medida de las emociones, pues los viajeros no están interesados en "meternos en la boca del lobo", según palabras del propio presidente de la patronal.

Estamos encontrando cierta cautela, a ver qué pasa"

Europa Press Una mujer con maleta, en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

España, el destino refugio

Paradójicamente, esta crisis internacional podría beneficiar enormemente a España. El turismo español ya percibe cómo los viajeros internacionales buscan destinos seguros, convirtiendo al país en un lugar preferente. Mercados emisores clave como Estados Unidos y otros países de Europa están modificando sus planes de viaje, un fenómeno que ya se analiza como una consecuencia directa de la guerra que puede desviar el turismo hacia España.

Esta tendencia, impulsada por viajeros alemanes, franceses o estadounidenses que antes optaban por destinos como Turquía o Túnez, podría llevar a España a marcar un año de récord en llegadas. La percepción de seguridad se ha convertido en el factor más decisivo a la hora de planificar las vacaciones, posicionando las ciudades y zonas de costa españolas como la alternativa más fiable y atractiva del Mediterráneo.