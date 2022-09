Joan Oliva y Ramón Alfonso, profesores de la Universitat Abat Oliba CEU, analizan la posible rebaja del IVA

Uno de los debates que se lleva planteando durante las últimas semanas es la reducción del IVA en la cesta de la compra. Sin embargo, desde el Gobierno ya han mostrado su rechazo a esta posible medida, ya que no es tan fácil bajarlo: "El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general. No podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades", descartaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, hace unos días. De hecho, durante en esta semana se ha rebajado el precio de diferentes productos como el gas -del 21% al 5%-, la leña y los pellets.