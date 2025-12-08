Gabriel García, economista, sobre comprar un coche: "Si dices que has negociado con el banco la financiación, te ofrecerán mejores condiciones"

El economista Gabriel García ha desvelado uno de los consejos clave para ahorrar dinero en la compra de un coche nuevo. A través de una publicación en su cuenta de TikTok, García escenifica una situación común en un concesionario para demostrar cómo una simple frase puede traducirse en un importante descuento en el precio final del vehículo.

La clave: la financiación

En el vídeo, que simula una negociación en un concesionario, un comprador se interesa por un vehículo de 40.000 euros. Cuando el vendedor da por hecho que se procederá a la firma de la financiación, el cliente le detiene para comunicarle una información crucial: "Es que ya lo he hablado con mi banco y ellos me ofrecen las mismas condiciones, pero con un 2,5% menos de interés".

Ante la posibilidad de perder la comisión asociada a la financiación, el vendedor reacciona con una contraoferta inmediata. "¿Y qué te parece si te descontamos 3.000 euros del precio del coche?", le propone. El comprador acepta, ya que el ahorro directo en el precio equivale a lo que se habría ahorrado en intereses con su entidad bancaria, cerrando así el trato a su favor.

Ayudas y el futuro del sector

Esta estrategia de negociación es especialmente relevante en el contexto actual del mercado automovilístico. La búsqueda de ahorro es una prioridad para los compradores, que también están pendientes de los planes de incentivos. En este sentido, se debate la posible creación de un Plan Auto Plus con 400 millones en ayudas para un sector del que dependen dos millones de empleos en España. Del mismo modo, el futuro de los coches eléctricos y las ayudas asociadas, como la posible ayuda de 7.000 euros en 2026, son un factor determinante para muchos conductores.

La razón por la que esta táctica funciona reside en el modelo de negocio de los concesionarios, que a menudo obtienen una comisión por parte de la entidad financiera al formalizar un préstamo. Al mencionar que ya se tiene un acuerdo con un banco, el comprador genera una palanca de negociación, pues el concesionario prefiere reducir su margen de beneficio en el vehículo antes que perder tanto la venta como la comisión. La publicación concluye con el vendedor preguntando cómo sabía ese truco, a lo que el comprador responde: "Pues, ¿por qué sigo a Gabriel García?".