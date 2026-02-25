Enrique Devesa, experto en pensiones: "No dudo de que habrá pensiones en el futuro, pero sí de la cantidad que llegaremos a percibir, debes planificar algo de ahorro"

El programa Herrera en COPE, con Marta Ruiz, ha analizado la creciente preocupación por el futuro de las pensiones en España. El déficit del sistema de pensiones se agranda, con un desequilibrio que los expertos cifran en casi 68.000 millones de euros, una situación que se agrava mes a mes. De hecho, la nómina de pensiones de febrero volverá a marcar un nuevo récord de gasto, lo que añade presión a un sistema ya tensionado que se cubre con transferencias del Estado vía impuestos.

Un futuro incierto para los pensionistas

En este contexto de incertidumbre, el experto en pensiones de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, ha lanzado una advertencia en COPE. Aunque no pone en duda la continuidad del sistema, sí cuestiona la suficiencia de las futuras prestaciones. Devesa afirma que "no dudo de que habrá pensiones en el futuro, pero sí de la cantidad que llegaremos a percibir", por lo que aconseja planificar algo de ahorro para complementar la jubilación pública.

No dudo de que habrá pensiones en el futuro, pero sí de la cantidad que llegaremos a percibir"

Alamy Stock Photo Una pareja descansa en un banco, en Barcelona

El desequilibrio se cubre actualmente con transferencias del Estado vía impuestos, lo que para Devesa supone un importante coste de oportunidad para otras áreas clave. "No podemos dedicarle tanto a sanidad, tanto a la dependencia. Para qué hablar, ¿no? De las infraestructuras", ha señalado el experto, poniendo de manifiesto que los fondos destinados a cubrir el agujero de las pensiones se restan de otras partidas presupuestarias esenciales para el país.

El 'plan B' de los españoles para la jubilación

Esta situación ha llevado a muchos ciudadanos a buscar alternativas, aunque ahorrar no es una tarea sencilla. De hecho, según un reciente estudio del sector asegurador, solo la mitad de los españoles consigue ahorrar para su futuro. "Tengo que hacer maravillas para poder ahorrar un poco", admite un ciudadano en COPE, reflejando una realidad que afecta a gran parte de la población. Más de un tercio de los mayores de 50 años no sabe cuánto le durarán sus ahorros, lo que evidencia la necesidad de una mejor planificación financiera.

Tengo que hacer maravillas para poder ahorrar un poco"

Alamy Stock Photo Hombre con sudadera con capucha usando un teléfono inteligente sentado en un banco de una calle de la ciudad

Ante la incertidumbre, surgen estrategias personales. Algunos confían en el sistema público pero preparan un 'plan B': "si no me sale el plan a, pues tengo el plan b, que será vivir de patrimonio, alquileres", explica un oyente. Otros optan por productos privados: "Lo que sí que me garantizo es, con mi mutua privada, pues, que tenga una jubilación aparte". Estas soluciones personales son cada vez más comunes ante casos como el de un pensionista que ve recortada su jubilación a pesar de haber cotizado 47 años.

La complejidad del sistema hace que muchos se pregunten si con 15 años cotizados basta para acceder a la pensión, evidenciando la desinformación existente. Mientras tanto, la reciente subida de las pensiones en la nómina de enero supone un alivio a corto plazo, pero no despeja las dudas sobre la sostenibilidad y la cuantía de las prestaciones a largo plazo, reforzando la recomendación de los expertos: planificar y ahorrar.