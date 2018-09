Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España: "La situación de Cataluña aún es reversible"

Tiempo de lectura: 1



Cataluña ha perdido su posición de liderazgo en el último año, pero los empresarios creen que los daños del procés son, todavía, reversibles. Por ello los empresarios españoles por medio del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, advierten de que aunque la actual situación política en Cataluña "no es una catástrofe económica", sí que "estamos perdiendo oportunidades", al tiempo que piden al presidente de la Generalitat, Quim Torra, diálogo con el Gobierno central.

Bonet insta a Torra a que no desdeñe la oferta de mayor autogobierno realizada por Pedro Sánchez, al tiempo que se ha posicionado en contra de un referéndum de autodeterminación y ha apostado por "diálogo para mejorar, pero no para romper", porque asegura la situación aún es reversible, pero "si esto va a más y sigue la inestabilidad político esto irá a más y de hará daño de verdad, ya no será lucro cesante sino que será daño emergente".