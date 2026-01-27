"Los bancos ya se han dado cuenta de que no pueden seguir dando hipotecas con tanta alegría, de media ya son 20 años, significa que el 40 por ciento es a toca teja"

El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento de contrastes. Mientras las cifras de firmas baten récords, el acceso a la financiación se complica. Este ha sido el tema central analizado en el programa La Linterna de COPE, donde Expósito, junto a la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, han desgranado la nueva realidad de las hipotecas.

El sector vivió su mejor noviembre en 15 años, con un aumento del 12% en la firma de hipotecas respecto al mismo mes del año anterior. En los últimos diez años, el importe medio de estos préstamos ha crecido más de un 60%, situándose ya en 171.000 euros de media. A pesar de que el tipo de interés medio se moderó en noviembre al 2,97%, la mayoría de los compradores no quieren sorpresas: seis de cada diez nuevas hipotecas se firmaron a tipo fijo.

Un futuro con requisitos más altos

De cara a 2026, los expertos anticipan un endurecimiento de las condiciones. El economista experto en el mercado inmobiliario, Julián Salcedo, ha explicado que prevé 'una evolución ligeramente al alza de los tipos de interés' junto a 'una restricción un poco más alta con unos requisitos un poquito más elevados en la concesión por parte de las entidades financieras'.

Canva Hipoteca

El gran reto: pagar la entrada

Pilar García de la Granja ha subrayado el cambio de estrategia en la banca. 'Los bancos ya se han dado cuenta de que no pueden seguir dando hipotecas con tanta alegría', ha comentado en 'La Linterna'. Según la experta, las entidades están acortando los plazos de amortización a una media de 20 años. Esta condición, aparentemente inocua, tiene una consecuencia directa: 'significa que el 40 por ciento del coste se tiene que dar a toca teja'.

El 40 por ciento del coste se tiene que dar a toca teja"

El precio que paga un riojano de media por su hipoteca: ¿Por debajo de la media española?

Esta nueva realidad plantea un desafío mayúsculo. 'La cuestión es quién tiene ese dinero ahorrado, los jóvenes, pues, no parece fácil', reflexionaba García de la Granja. Este requisito se convierte en una barrera de entrada para muchos, en especial para quienes afrontan la compra en solitario. Acumular una cantidad tan elevada de ahorros es una misión casi imposible en un contexto en el que la inflación desgasta el poder adquisitivo, una situación que contrasta con la de generaciones pasadas, cuando con 7,5 años de trabajo era posible comprar una casa.

El endurecimiento de las condiciones choca con una demanda de vivienda que no cesa. 'Miles de personas buscando una vivienda y no la encuentran porque no hay suficientes, y todo lo que sale al mercado inmobiliario se vende', sentenciaba la experta. A falta de los datos oficiales de diciembre, todo apunta a que 2025 podría convertirse en el año con más firmas de hipotecas en España desde 2010.