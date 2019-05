Exteriores dice que no hay “queja formal” de Estados Unidos por la retirada de la fragata

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de que “no ha habido una queja formal” del gobierno de Estados Unidos por la decisión de retirar la fragata española “Méndez Núñez” del grupo de combate liderado por el portaaviones “Abraham Lincoln”, que se dirige al golfo Pérsico. El martes -según estas fuentes- se celebró una reunión en Madrid en la que representantes de Exteriores explicaron a funcionarios de la embajada norteamericana los motivos por los que el buque de la Armada española ha abandonado el grupo de combate. Lo mismo hicieron -en Washington DC- diplomáticos de la embajada de España en conversaciones con una delegación de la administración norteamericana.

Una portavoz del Pentágono -consultada por el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro- se ha limitado a decir que “valoran la estrecha cooperación con su aliado español”. Desde la embajada de Estados Unidos en Madrid han respondido que no tienen nada que comunicar sobre este asunto en estos momentos.

La “Méndez Núñez” se dirige ahora a Bombay, donde hará escala a la espera de que el grupo de combate del “Abraham Lincoln” salga del golfo Pérsico. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado la retirada de fragata por la decisión del gobierno estadounidense de cambiar unilateralmente la misión. Según Robles, dentro del acuerdo firmado por los dos países hace dos años no estaba previsto el despliegue con los planes actuales. La intención del gobierno es que la fragata se reincorpore al grupo de combate cuando éste abandone el Pérsico, a donde -en los últimos días- el Pentágono ha enviado bombarderos B-52, baterías de misiles Patriot y el buque de asalto anfibio “USS Arlington”. Las autoridades norteamericanas afirman que han detectado indicios de planes de Irán para atacar a sus fuerzas en Oriente Próximo, y estarían estudiando -de acuerdo con el diario The New York Times- trasladar hasta 120.000 militares a esa región.