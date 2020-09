El Teatro Real reitera que cumplió con las medidas de seguridad pero será "sensible a sensaciones subjetivas"

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha reiterado que el coliseo madrileño cumplió el pasado domingo con las medidas de seguridad sanitarias en la función que se tuvo que suspender por quejas de parte del público, aunque tratará de ser "sensible" respecto a quienes tengan "sensaciones subjetivas" de inseguridad por la pandemia de coronavirus.

"Habrá que echarle imaginación y esfuerzo en próximas funciones, no solo para cumplir medidas sino para empatizar con los que sienten prevención por el virus. A ver si conseguimos infundirles tranquilidad", ha explicado en una rueda de prensa.

La próxima función de 'Un ballo in maschera' será el próximo miércoles 23 de septiembre y desde el Real se asegura que aún no se han tomado ninguna medida distinta, aunque se están estudiando. No obstante, han recordado que el aforo de la función suspendida --un 51%-- cumplía con las medidas, así como la distancia entre espectadores.

Antes de esta función, ya se habían celebrado otras dos representaciones de 'Un ballo in maschera': una un preestreno para jóvenes con el* 61,2% de aforo --1.127 personas-- y otra la del pasado viernes, el estreno oficial, con un 63% de ocupación.

Desde el Real se recuerda que la normativa obliga a tener un aforo máximo del 75% --que el coliseo opta por reducir al 65% de motu proprio-- y que no establece separación obligatoria de asientos --a diferencia del pasado mes de julio con 'La traviata', cuando sí era obligatorio y las mascarillas no--.

"No sé a qué normas se refieren los que dicen que las hemos incumplido. Las normas de distancia para los teatros son las mismas que en aviones y trenes, no hay normas de separación. Y no es comprensible que un viajero pudiera pedir que le separen", ha afirmado.