VÍDEO:Belén Rueda celebra la Unidad contra violencias: "En mi generación el 90% de nosotras ha vivido estas situaciones"

La actriz Belén Rueda ha celebrado la creación de la Unidad de prevención y atención contra las violencias en el sector audiovisual y cultural para luego explicar que en su generación, "el 90 por ciento" de las mujeres han sufrido "situaciones parecidas" de violencia y no lo decían.

"Las mujeres que se atreven a hacerlo (a denunciar), tienen que estar protegidas (...) Ha habido tantas cosas que se han callado... Yo soy de una generación que el 90% de nosotras ha vivido una situación parecida y no lo hemos dicho", ha lamentado Rueda en una entrevista con Europa Press previa al estreno de su nueva película 'Caída Libre'.

También se ha alegrado de la creación de esta Unidad, que financia el Ministerio de Cultura, la actriz y compañera de reparto de Rueda, Irene Escolar, quien ha explicado se trata de una "estructura" que sostiene a las víctimas.

"Tiene que haber maneras o una estructura que sostenga, apoye, evidencie, investigue y que sea una ayuda para todo el mundo que pase por un tipo de abuso, de acoso, de lo que sea", ha añadido Escolar.

Precisamente, esta Unidad de prevención y atención contra las violencias en el sector audiovisual y cultural arrancará el próximo mes de septiembre, tendrá un presupuesto anual de 60.000 euros -aunque este año será de 30.000- y permitirá denunciar de forma anónima y estará dirigida a cualquier profesional de la Cultura, y no necesariamente solo a profesionales del cine.

El anonimato en ese proceso es algo que Rueda ha recalcado, afeando que en ocasiones se ponga "en juicio público" a las víctimas que "se atreven" a denunciar situaciones de violencia.

"He oído muchas veces decir 'pero por qué se dice el nombre del acosador y no de las víctimas'. Tú misma lo estás diciendo. ¡Víctimas! Bastante han pasado, como para que las tengas que poner en un juicio público. Se han atrevido a decirlo, para empezar. Luego hay que ver si eso es verdad o no es verdad, la justicia tiene que estar ahí", ha asegurado la actriz.

Aun así, Rueda ha reconocido que se trata de un proceso de cambio que puede ser "largo y dificultoso" pero ha querido poner el foco en la educación de los jóvenes, quienes considera que deben "preguntar y preguntar".

"Pregunta. Y ya llegará el momento en el que a lo mejor no tengamos que contarlo todo, que sea de una manera natural. Vengo de una generación en la que era: 'es que las mujeres dicen que no, pero quieren decir que sí'. Que no, coño. Dicen que no y no. En el momento en el que no tengamos que hablar de esto, será cuando le hemos cambiado. Pero es educación", ha concluido.

