Una profesora estadounidense señala la palabra del español que delata de qué país hispanohablante eres

El español cada vez se habla más a lo largo y ancho del mundo, con más de 500 millones de hablantes nativos, según un informe estadístico del portal Statista. Eso sí, aunque muchos tengan en mente que la nuestra ya es la segunda o tercera lengua más común en el planeta, si atendemos a las cifras de hispanohablantes totales el dato se sitúa incluso 50 millones por detrás del hindi, el idioma común de la India.

Pero esos datos no quitan la vasta extensión de terreno que ocupa el dominio del español en el mundo. De los 47 millones de españoles a los 46 millones que habitan Argentina o los casi 20 millones que viven en Chile. Cada territorio cae consigo una forma distinta de emplear la lengua del castellano y, con ello, diferentes expresiones, términos y palabras que hacen de cada país y región diferente.









Y no sólo hay que comparar un lado u otro del Atlántico, si no que dentro de la propia península ibérica algunas comunidades autónomas dicen “tenis”, mientras otras les llaman “deportivas”, a la vez que puedes escuchar “playeras”, por poner un ejemplo. Así, una profesora estadounidense especializada en el castellano ha señalado en un vídeo de TikTok que hay una palabra fundamental para saber si un hispanohablante proviene de un país u otro, ya sea de Europa o de Sudamérica.





La palabra que delata de qué país eres



Maddie es una joven de Estados Unidos con casi 400.000 seguidores en TikTok y que dedica su cuenta a enseñar tanto español a norteamericanos como curiosidades de la lengua castellana que pueden sorprender a más de uno. Por ejemplo, en un vídeo ha explicado que existe una palabra en concreto del español que sirve para identificar el país hispanohablante de proveniencia. “La forma más fácil para identificar de dónde es un hispanohablante es preguntarles cómo se dice 'what's up bro' en español y esperar a ver qué dicen”, explica en un vídeo.









Y es que esa expresión, muy habitual para saludar entre la gente joven, se traduce de diferentes formas en los distintos países en función de cómo se dice ese 'bro'. Por ejemplo, en México se dice “wey” como, por ejemplo, la frase “qué pasa wey”. Por otra parte, en Chile es “weon”, y la frase completa sería “cómo estay weon”, en argot coloquial. Así, en España es “tío”, como “qué tal tío”. Y por último, como explica Maddie, en Argentina se dice “boludo”.

Eso sí, la profesora se queja en redes de que de todas las cosas en las que no se está de acuerdo en el español, “la que en más os diferenciáis es “bro”. “¿Por qué?”, se pregunta la joven que, eso sí, explica que aunque le guste esa diferenciación, no tiene claro qué traducción debería usar ella. “A mí me encanta eso, porque así puedo saber perfectamente de dónde eres, pero es un poco confuso porque, ¿cuál digo yo? Yo no soy de un país hispanohablante”, reclama. Por último, el conocimiento de este truco, asegura, la convierte en “un 'transformer' del español”.









El verbo que tiene 16 significados



En otro vídeo de TikTok, la propia Maddie ya hablaba a sus seguidores de un caso especial del español: un verbo que sirve para muchas situaciones diferentes y que tiene casi un total de 16 significados y es “quedar”. Y es que, según recoge la RAE, se trata de una palabra con hasta 16 acepciones o significados o 12 ejemplos de locuciones verbales.

Entre algunos de los casos que explicaba la tiktoker están “hoy me voy a quedar en casa”; “esta chaqueta te queda superbién”; “¿Quedamos a las 6 o qué?”; “me quedan como 5 días aquí”; “esa estación queda como a dos minutos de mi casa” y “tía, me quedé sin trabajo”.

Si atendemos a lo que dice la Real Academia Española, todos los significados son: