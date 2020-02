El Titanic fue golpeado por un submarino y Estados Unidos lo ocultó

Los restos del naufragio del mítico barco fueron golpeados el año pasado por un submarino, y el gobierno de Estados Unidos mantuvo el accidente en secreto, tal y como ha informado 'The Telegraph'.

Las autoridades jamás revelaron que un submarino contratado por una compañía de aventuras británica había chocado con el barco hundido, según documentos legales que han sido vistos por este diario británico y que han sido emitidos por el tribunal correspondiente.

El líder de la expedición ha admitido este martes que el sumergible Triton de última generación colisionó con el naufragio en julio cuando "corrientes intensas y altamente impredibles" provocaron que el piloto perdiese el control y se chocase contra los restos del barco más famoso del mundo. No obstante, insistió en que cualquier daño podría haber sido menos porque el sumergible, mientras está tan bajo, es "esencialmente ingrávido, no es un ariete"

Estas afirmaciones surgieron antes de una batalla judicial histórica para decidir el futuro del Titanic, más de un siglo después de que el llamado barco se hundiera en el Atlántico Norte.

La presión de los familiares ha obligado a Gran Bretaña y Estados Unidos a firmar un tratado internacional para impedir toda visita no autorizada al pecio del imponente duque, que se encuentra a 13.000 pies de profundidad (más de 4 kilómetros de agua) y a unos seiscientos kilómetros de la costa de Terranova. Este tratado ya tiene como desafío pararle los pies a RMS Titanic Inc, "administradora" del naufragio desde 1993, y que abrirá el techo de una de las cubiertas para extraer objetos, si bien afirma que si lo lleva a cabo es "para evitar su destrucción" según ha informado 'The Telegraph'.