Lo que no sabías de The Cavern: el local que vio nacer a los Beatles y que lucha contra su cierre por el Covid

Son muchos los que piensan que el 16 de enero es el Día Mundial de Los Beatles, ya que tal día como hoy en 1957 se inauguraba ‘The Cavern Club’. En este club de Liverpool fue donde los Beatles comenzaron a tocar, y por el han pasado otros grandes de la música durante más de seis décadas, convirtiéndolo en uno de los templos musicales más míticos e icónicos de la historia.

The Cavern, Liverpool. CORDON PRESSPeter Byrne

Este antiguo almacén sin ventilación situado tres plantas bajo el nivel del suelo, fue el lugar en donde por primera vez tocó el cuarteto de Liverpool y también en donde fue descubierto por Brian Epstein en 1961.

Unos jovencísimos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, (aún sin Ringo) tocaron por primera vez en La Caverna, el 9 de febrero de 1961, lugar donde actuaron casi 300 veces más y donde actuaron por última vez el 3 de agosto de 1963.

LOS COMIENZOS DE THE CAVERN

Alan Sytner abrió The Cavern Club, inspirado por el distrito de jazz de París, donde había varios clubes ubicados en las bodegas. Sytner regresó a Liverpool e intentó abrir un club similar a Le Caveau de la Huchette de París. Encontró un almacén de frutas donde se alquilaba la bodega; que anteriormente fue utilizado como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial.

Poco después de que el Cavern cerrara en 1973, se reabrió un nuevo club, rebautizado como Revolution Club. En diciembre de 1981 se revelaron los planes para excavar los restos enterrados de la bodega, pero un año más tarde explicaron que sería imposible por razones estructurales. 5.000 ladrillos de los arcos dañados del área original de la bodega del Cavern Club salieron a la venta a 5 libras cada uno. Las ganancias de la venta se destinaron al hogar infantil Strawberry Field.

Otros 15.000 ladrillos de The Cavern se utilizaron en la reconstrucción auténtica del Cavern Club dentro de su remodelación. El Cavern Club cubre el 70% del original, el escenario no está lejos de donde se encontraba el primitivo y el 'Live Lounge' es una réplica exacta del primero.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA THE CAVERN?

El Cavern Club de Liverpool se localiza en la Calle Mathew, en el número 10. En este barrio, conocido como Cavern Quartier, se encuentran multitud de locales de música en directo.

WALL OF FAME

Antes de la ceremonia de apertura del Cavern Club, se invitó a más de 100 músicos de la era Mersey Beat de la década de 1960 a firmar la pared en la parte posterior del escenario de Cavern, una tradición que comenzó en los primeros días de las bandas de jazz en la década de 1950 y continuó a lo largo de los años.

Wall of Fame de The Cavern. CORDON PRESSPeter Byrne

En el “Wall Of Fame”, hay decenas de ladrillos en los que están escritos los nombres de los grupos que han actuado en The Cavern: Queen, The Who, The Kinks, Rod Stewart, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Chuck Berry, Oasis, Status Quo, The Animals o Eric Clapton entre otros muchos.

LA ÚLTIMA ACTUACIÓN DE THE BEATLES EN THE CAVERN

Junto a The Mersey Beats, The Escorts, The Road Runners, The Sapphires y Johnny Ringo and The Colts actuaron los Beatles como cabeza de cartel. Un concierto donde un corte de energía silenció sus instrumentos y sumió al club en una oscuridad casi absoluta durante algún tiempo. Lennon y McCartney, lejos de preocuparse por el incidente, realizaron entonces una versión acústica de «When I’m Sixty-Four». Aunque más tarde Lennon mostró su enfado: ‘Nunca debimos haber regresado aquí’ dijo.

The Beatles en The Cavern. CORDON PRESSMichael Ward / ArenaPAL

La mala ventilación y la condensación hicieron que la humedad llegara al escenario, lo que era muy peligroso.

REGRESO ILUSTRE A THE CAVERN

El 14 de diciembre de 1999, el ex Beatle Paul McCartney tocó en el New Cavern Club, dando a conocer su nuevo álbum, Run Devil Run .

Gente esperando en las puertas de The Cavern a un concierto exclusivo de Paul McCartney. CORDON PRESSPeter Byrne

Y en junio de 2018, Paul McCartney regresó al Cavern Club. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Facebook Live en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, el Beatle insinuó que realizaría un concierto secreto al día siguiente.

El 26 de junio se anunció a través de su página de Facebook y de la The Cavern Club que Paul regresaría al local. Se esperaba que McCartney tocara solo 45 minutos, pero actuó durante dos horas. Abrió el espectáculo diciendo "¡Liverpool! ¡Caverna! ¡Estas son palabras que van bien juntas!"

MALOS TIEMPOS PARA THE CAVERN

Los dueños actuales del legendario "The Cavern Club" luchan ahora por su supervivencia ante la crisis del coronavirus y reclaman ayudas públicas para mantenerse a flote.

The Cavern, Liverpool. CORDON PRESSEthel Davies

Cuando el Reino Unido tomó las primeras medidas para evitar la transmisión del coronavirus, a finales de marzo del pasado año, "The Cavern" comenzó a perder unas 30.000 libras a la semana (33.110 euros), aseguraba este verano a la BBC Bill Heckie, uno de los directores del local.

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, afirmó que "la perspectiva de perder una joya nacional como The Cavern es un escenario horrible".

