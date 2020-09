¿Por qué Paul McCartney aparece descalzo en la portada de Abbey Road?

Los Beatles fueron, son y serán inmortales. Aunque hace 50 años que la banda musical más famosa de todos los tiempos se convirtió en historia, sus cuatro integrantes no han perdido ni un ápice de popularidad. De hecho, el debate sobre cuál es el mejor álbum de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continúa vigente. Uno de los que pujan por la distinción cumple 51 años este sábado: Abbey Road.

Hay motivos de peso para incluirlo en esta discusión, ya que contiene temas tan icónicos como Come Together, Something o Here Comes the Sun. Aunque la calidad musical no es lo único que lleva a este disco a 'pegarse' con The White Album o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Si la portada de este último es célebre, la de Abbey Road no se queda atrás. ¿Quién no ha visto alguna vez la fotografía en la que aparecen los cuatro Beatles mientras cruzan un paso de cebra en Londres?

Esta imagen no sólo es la culpable de que Abbey Road sea un lugar turístico por sí mismo en la capital británica. También generó la que posiblemente sea la teoría de la conspiración por excelencia de entre todas las que rodean a los ciudadanos más ilustres de Liverpool: Paul McCartney está muerto desde hace años.

El detalle de la portada de Abbey Road que da 'realismo' a la muerte de McCartney

Mucho se ha escrito sobre un supuesto accidente de tráfico que acabó con la vida de McCartney. Entre las pistas que demostrarían que es verdad que el Paul al que conocemos se trata de un doble desde hace medio siglo, hay una que atañe a la portada de Abbey Road. La encontramos fijándonos en los pies del autor de Yesterday: va descalzo.

Algunos aprovecharon este detalle para justificar que McCartney había fallecido. Según la leyenda urbana, no llevaba zapatos porque estaba asistiendo a su propio cortejo fúnebre. En él, cada uno de los Beatles encarna un papel mientras transita por el paso de peatones de Abbey Road: John Lennon encabeza la comitiva como sacerdote (además, va vestido de blanco), Ringo Starr le sigue como portador del ataúd (vestido de negro y, por tanto, de luto), Paul McCartney va a continuación como el muerto (descalzo y también de punta en blanco) y George Harrison cierra el séquito en calidad de sepulturero (viste, por cierto, más informal).

¿Por qué Paul McCartney aparece descalzo en la portada de Abbey Road?

A lo largo de los años, McCartney dejó claro que estaba vivito y coleando. Por ejemplo, con guiños en sus canciones. Eso sí, tardó lo suyo en explicar por qué decidió aparecer descalzo en una de las portadas más legendarias de la historia de la música.

Acabó haciéndolo a través de las redes sociales. Fue en 2018, cuando Paul respondió por fin la pregunta del millón vía stories de Instagram. “Era un día en que hacía mucho calor y resultó que justo estaba usando sandalias, como lo estoy haciendo hoy. Entonces, simplemente me las quité. Cuando crucé Abbey Road, no había ningún significado especial”, zanjó la cuestión el cantante.

La prueba que demuestra con total clarividencia que lo que afirma McCartney es así la tenemos en una de las fotos descartadas para la portada del penúltimo disco de los Beatles. En ella, Paul aparece con esas sandalias que decidió quitarse por el calor y que fueron sacadas a colación tanto tiempo después.

Que la existencia del calzado quedase oculta en su momento fue cosa del encuadre del autor de la fotografía que ilustra Abbey Road, Ian McMillan. Las sandalias de Paul McCartney siempre estuvieron ahí, en la escena. Eso sí, ocultas a un lado de la acera hasta que su propietario, tanto tiempo después y como no podía ser de otra manera por su oficio, 'cantó'.