Cuando uno piensa en grupos musicales legendarios, es muy difícil que los dos primeros nombres que le vengan a la cabeza no sean los de los Beatles y los Rolling Stones. Tantas veces, además, asociados entre sí: alcanzaron el estrellato casi a la vez, sus integrantes tenían edades similares, ambas eran bandas británicas... A pesar de que siempre se quiso crear y fomentar una suerte de rivalidad entre unos y otros, esta nunca existió: lo cierto es que John Lennon, Mick Jagger, Paul McCartney, Keith Richards y compañía eran bastante amigos.

Tanto es así que el que podríamos considerar primer éxito de los Stones se gestó gracias a los Beatles. La historia cumple ahora 57 años, los mismos que el segundo álbum de los cuatro de Liverpool, With The Beatles. Entre sus temas, se esconde un secreto que sólo los más mitómanos conocen y recuerdan.

EFE

La canción con la que los Beatles dieron su primer gran éxito a los Rolling Stones

En la segunda cara de aquel disco de 1963, nos encontramos con I Wanna Be Your Man. El tema lo escribieron Lennon y McCartney (como casi siempre ocurrió en los Beatles), pero ya había salido a la luz cuando With The Beatles llegó a las tiendas. ¿Por qué? Los Rolling Stones habían llevado la canción hasta el número 12 de las listas de éxitos británicas.

Tras debutar con una versión de Come On, de Chuck Berry (llegó hasta el número 21 en Reino Unido), I Wanna Be Your Man fue el primer single de los Stones que gozó de cierta popularidad. El segundo tema que sacaron fue ni más ni menos que un regalo de los Beatles, tal y como recordaba Paul McCartney (quien sentó las bases del tema antes de rematarlo con Lennon) durante una entrevista en 1993:

“Un día, John y yo estábamos bajando Charing Cross Road en Londres, a principios de los 60. Dos chavales pasaron en un taxi y nos gritaron. Eran Mick y Keith. Ellos eran siempre así: '¡Eh, dadnos un empujón!'. Nos metimos al taxi y Mick nos dijo que habían conseguido un contrato para grabar con Decca. Les dimos la enhorabuena, fue una escena muy amistosa […] Preguntaron si teníamos alguna canción y el ordenador de mi cerebro empezó a funcionar. Les dijimos que la teníamos. También que era la canción de Ringo (Starr). Nosotros no la íbamos a usar como single, pero quizá ellos se la podían quedar”.

En su día, John Lennon también habló de aquel episodio: “Teníamos muy buena relación con los Stones. Terminamos I Wanna Be Your Man delante de ellos, porque necesitaban un tema [...] Ellos la tocaron primero y nosotros la tocamos después con Ringo”. Efectivamente, Ringo Starr fue el intérprete de la canción una vez que los Beatles también se pusieron a tocarla. El I Wanna Be Your Man de los Rolling acabaría convirtiéndose en la primera canción interpretada en Top of the Pops (uno de los programas musicales más importantes de la historia de la televisión).

A los Stones no les costó llevar la canción a su terreno, tal y como apuntó Bill Wyman: “Nos la aprendimos muy rápido, porque tampoco había mucho que aprender […] Le dimos la vuelta por completo y la hicimos mucho más dura, al estilo de los Stones y Elmore James (un guitarrista de blues que influyó lo suyo al grupo)”.

Terry O'Neill / Iconic Images

Si el asunto no es ya de por sí suficientemente curioso, aún hay más. La canción que Lennon y McCartney cedieron a los Stones acabó por impulsar la carrera como compositores, muchas veces también en comandita, de Jagger y Richards: no hay que olvidar que asistieron in situ a los últimos coletazos del proceso creativo de la canción.

No hay mejor sentencia para la anécdota definitiva del vínculo entre los Beatles y los Rolling Stones que la ironía de John Lennon al respecto. Esta era su opinión sobre I Wanna Be Your Man (nada que ver con la políticamente correcta mencionada antes) en 1980: “Fue un descarte. Las dos únicas versiones de la canción fueron la de Ringo y la de los Rolling Stones. Eso demuestra toda la importancia que le dimos. Tampoco íbamos a darles algo realmente bueno, ¿no?”.

Para no ser algo “realmente bueno”, lo cierto es que los Stones empezaron a hacerse un nombre gracias a I Wanna Be Your Man. La canción pasó más de puntillas por el repertorio de los Beatles, pero sí tuvo su enjundia en la historia de los Rolling. Por algo la incluyeron en su gira de 2012, nada menor: conmemoraba el 50 aniversario de la banda sobre los escenarios. Esos en los que pasaron a despuntar por una alianza inesperada para muchos.