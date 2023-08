The 1975 anuncia un concierto el 27 de febrero en Madrid

La banda británica The 1975 ha anunciado la celebración de un concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 27 de febrero dentro de su nueva gira europea, "Still... At Their Very Best".

El calendario oficial señala la fecha del 9 de febrero como el inicio de este "tour" que arrancará en el OVO Hydro de Glasgow (Reino Unido) y concluirá el 22 de marzo en el Palladium de Colonia (Alemania).

El grupo ofrecerá más de una veintena de actuaciones en Europa, con paradas en otras ciudades como Londres (The O2, 12 y 13 de febrero), Lisboa (Campo Pequeno, 26 de febrero), París (Le Zenith, 1 de marzo) o Berlín (Verti Music Hall, 12 de marzo).

Para seguidores que se inscriban en un formulario en su web, las entradas estarán disponibles en una preventa exclusiva a partir de las 10:00 horas del próximo miércoles, 6 de septiembre. La venta oficial se abrirá dos días después.

The 1975, que visitó Madrid como parte del cartel del último festival Mad Cool, concluirá con estos conciertos la presentación en vivo de su más reciente álbum, "Being Funny In A Foreign Language" (2022), el quinto de su carrera.

Fundada en 2012 en Manchester, la banda está integrada por Matty Healy, Ross MacDonald, Adam Hann y George Daniel y se ha convertido en una de las formaciones musicales británicas de mayor éxito de la última década con su estilo pop-rock con influencias del rock británico alternativo y la "new wave".