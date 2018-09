Tequila pone "punto final", pero sus éxitos "jamás perecerán"

Después de una gira que les ha llevado por más de 20 ciudades por España, la banda Tequila se despide de los escenarios con su último concierto de "Adiós Tequila! Tour", que se celebrará en Madrid como "punto final" de una "banda sonora de toda una vida" y que pasa su testigo a las nuevas generaciones.

"Es mucho tiempo, pasaron muchísimas cosas. Viajes, mudanzas... Amores, desamores... Bandas que se juntan, bandas que se separan... Momentos de la soledad de la artista y momentos de reencuentro, también", ha afirmado Ariel Rot, guitarrista de la banda, durante la presentación del concierto que se celebrará el 25 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

Acompañado por Alejo Stivel, vocalista del grupo, durante la rueda de prensa se ha hablado de sus comienzos, recordando el porqué de su éxito en sus años de juventud, y se ha comparado la situación actual de la música con la de aquel entonces.

En este concierto, estarán presentes "compañeros y amigos" como Leiva, Fito Cabrales y Carlos Tarque, de los cuales Rot ha afirmado que tienen "raíces en común" durante su desarrollo musical, siendo ellos "uno más" de la educación artística que se vivieron en los años 80.

"Tequila trajo naturalidad al cantar rock en España. En ese momento costaba, era un poco forzado, y ahora eso no ocurre. Las bandas de ahora cantan de una manera fluida y natural gracias a las bandas anteriores", ha explicado.

También ha añadido que "es muy difícil trasladar a día de hoy lo que era Tequila", ya que actualmente "las cosas están mucho más compartimentadas". "Los grupos no son tan jóvenes como éramos en la época, fue más único en ese sentido. También, la independencia que teníamos, éramos totalmente independientes. En ese sentido, cuando llegó el momento de separarse, no había nadie alrededor para asesorarnos y eso fue muy bueno", ha apuntado.

Asimismo, la ruptura de la banda en 1982 ha estado presente en la rueda de prensa, recordada con nostalgia por ambos artistas.

"Teníamos decisiones impulsivas en todo, y cuando sentimos que esa magia tan poderosa empezaba a resquebrajarse mínimamente, en ese momento decidimos que era el momento de dejarlo y hacer otras cosas. A la larga creo que fue una buena decisión, una decisión honesta e impulsiva que dio a la historia de nuestras vidas nuevos caminos. Agrandó nuestro universo", ha confesado.

"Dime que me quieres", "Mira a esa chica" o "Rock And Roll en la plaza del pueblo" son algunos de los éxitos que "jamás perecerán" a pesar de su despedida, canciones que, según Stivel, ya no les pertenecen, "son de la gente".

"Hay que dejarte llevar por la intuición, el olfato y el olor. Yo no puedo evitar ponerme en el oído del oyente, soy un fan de la música, y en ese sentido siempre me he declarado como un amateur. La mirada y el oído lo tengo puesto en ser uno más del público. Yo soy fan de tequila, es una banda sonora de toda una gran parte de mi vida, y esas canciones están muy dentro", ha reconocido Stivel.