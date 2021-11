Steve McQueen, la leyenda de Hollywood que se convirtió en el Rey del ‘cool’

Steve McQueen ha sido una de las grandes estrellas de Hollywood con una corta trayectoria profesional que cuenta con grandes éxitos como ‘La gran evasión’, ‘Bullitt’ o ‘El Coloso en llamas’, que le llevaron a ser uno de los actores mejor pagados.

Un intrépido actor que probó distintos géneros y que su pasión por los coches y las motos, por la velocidad y el riesgo, estuvieron a punto de dar al traste con su carrera cinematográfica.

Un actor que traspasó las pantallas llegando a convertirse en un icono, en el llamado Rey del ‘cool’, al que todas las grandes marcas no querían renunciar.

McQuenn fallecía a los 50 años de cáncer de pulmón, el 7 de noviembre de 1980. 21 años más tarde, se sigue recordando a esta leyenda del cine.

El actor Steve McQueen (CORDON PRESS)

SUS INICIOS

Tras una delicada y complicada infancia y juventud tras ser abandonados por su padre, sufrir maltratos por parte de las parejas de su madre, estudiar en un reformatorio, ser detenido en algunas ocasiones... Finalmente, McQueen decidió alistarse en la Marina.

Durante su estancia en la Marina, Steve salvó la vida de cinco marines en el Ártico durante unas maniobras que estaban realizando. Tras abandonarla, aprovechó las ayudas que daba el Gobierno a los veteranos para matricularse en laActor's Studio de Nueva York.

Tras conseguir algunos papeles en Broadvway, y algunos papeles secundarios, alcanzó la popularidad con la serie de televisión ‘Randall, el justiciero’(de 1958 a 1961).

A partir de ahí, empezó a centrarse más en el cine bajo la adopción de Frank Sinatracon quien trabajó en ‘Cuando hierve la sangre’.

Steve McQueen (CORDON PRESS)

CORTA PERO INTENSA CARRERA COMO ACTOR

La carrera cinematográfica de Steve McQueen no es que sea de las más largas que se recuerden, pero sí de las más intensas y mejor amortizadas. Un total de 27 son las películas en las que ha participado (pudieron ser más si no hubiera rechazado numerosos papeles emblemáticos), y una sola nominación a los Oscar por su papel en ‘El Yang-Tsé en llamas’ (1966).

A pesar de ello llegó a convertirse en el actor mejor pagado del mundo: en 1969, ya cobraba 3 millones de dólares por una película más los porcentajes brutos de la taquilla.

Una carrera centrada en los años sesenta y principios de los 70, cuando en 1974 tras el rodaje de ‘El coloso en llamas’ decidió retirarse por unos años para volver a la interpretación en 1978. Sin embargo, no fue la única vez que pensó en retirarse ya que su pasión por la velocidad y su amor por las carreras de automóviles y motocicletas hizo que se lo pensara en alguna ocasión.

‘LOS SIETE MAGNÍFICOS’

El primero de sus éxitos llegaría con ‘Los siete magníficos’ (1960) de John Sturges. Consideradad como un clásico del western está basada en ‘Los siete samuráis’ de Akira Kurosawa.

‘LA GRAN EVASIÓN’

Años más tarde, en 1963, volvería a repetir éxito con John Sturges en 'La gran evasión', aquella histórica fuga del cine de prisioneros ingleses y norteamericanos en la Segunda Guerrra Mundial están prisioneros en un campo de concentración nazi. Uno de los clásicos cinematográficos en el que McQueen une su pasión por el cine y la velocidad a lomos de su flamante Triumph.

Además de recordar su brillante banda sonora, esta película ha dejado una de las escenas más memorables de la historia del cine. La persecución de las motocicletas y el salto de McQueen con su moto sobre una alambrada. Escenas que el propio Steve interpretó, salvo ese salto final.

‘BULLITT’

Si la moto hacía presencia en ‘La gran evasión’, esta vez le tocaba el turno al coche, concretamente un Ford Mustang. Así, en ‘Bullitt’ (1968) de Peter Yates, McQueen se convierte en el teniente Frank Bullitt.

Otra de las escenas míticas del cine y, curiosamente otra persecución. Esta vez por las calles de San Francisco, persiguiendo con su Mustang a dos asesinos que iban en otro coche.

‘EL COLOSO EN LLAMAS’

Y con ‘El coloso en llamas’ (1974) puso fin, temporalmente a su carrera como actor. Esta película dirigida por John Guillermin cuenta en su reparto, entre otros, con Paul Newman con el que Steve mantenía una cierta rivalidad.

De hecho, en esta película, McQueen exigió ampliar su papel en 12 líneas para igualar el diálogo con Newman, además de que su personaje fuese el último en aparecer en pantalla.

PERSONAJES QUE NO QUISO INTERPRETAR

A pesar de ser el actor del momento, uno de los más valorados y mejor pagados, McQueen se permitió el lujo de decir ‘no’ a papeles emblemáticos y de pagos millonarios. Y, en ocasiones, también eran algunos directores que no querían al actor en sus películas dado a su carisma y personalidad.

Algunas de las películas que rechazó : ‘Apocalypse now’, ‘Encuentros en la tercera fase’, ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, ‘Rambo’, ‘Superman’ o la segunda parte de 'Elcoloso en llamas', entre otros.

Los motivos por los que rechazaba los papeles en esas películas eran diversos: no le convencía el guion o su personaje, no le apetecía o porque tenía algún problema con algunos de los actores que participaban.

Además de decir ‘no’ a Steven Spielberg, también dijo ‘no a ‘Dos hombres y un destino’. A McQueen se le había ofrecido el papel de Butch Cassidy (que finalmente interpretó Robert Redford consagrándole como estrella). McQueen tenía un enfrentamiento con Paul Newman, ya había dado fe de ello en ‘El coloso en llamas’, y por querer aparecer primero en los títulos de crédito y tener protagonismo, finalmente se quedó con uno de los papeles más relevantes del cine.

VELOCIDAD: COCHES Y MOTOS, SU OTRA GRAN PASIÓN

Que era un amante de la velocidad y que su pasión eran los coches y las motos, no es un secreto a voces en la vida de Steve McQueen que a punto estuvo de renunciar a su carrera como actor para llegar a ser piloto de carreras.

No es raro ver la imagen de esta estrella de Hollywood asociada a automóviles o motos, lo que provocaría que McQueen se convirtiera en un icono.

Esta pasión por el mundo del motor, le ayudó -además- en algunas de sus películas más exitosas como hemos podido comprobar anteriormente.

Steve McQueen en la película 'Le Mans' (CORDON PRESS)

De hecho llegó a tener una de las mayores colecciones de Harley-Davidson, Porsche, Ferrari o Jaguar.

Aunque no llegó a dedicarse profesionalmente a este mundo, sí que probó suerte en algunas carreras como piloto. La primera de ellas fue en Santa Bárbara en 1959, donde precisamente nació su pasión por las carreras. Después, probaría otras competiciones hasta llegar a las 12 Horas de Sebring (Florida) quedando en segundo lugar.

Tal era su obsesión por las carreras y el riesgo que le llevó a protagonizar uno de sus mayores fracasos cinematográficos, ‘Le Mans’. La película inspirada en las 24 horas de Le Mans.

DE LEYENDA A REY DEL ‘COOL’

Desde que apareció en la televisión, todas las miradas centraron su atención en este joven actor de 1,77 metros de estatura y sus ojos azules capaces de traspasar la pantalla.

Steve McQueen en 'Bullitt' (CORDON PRESS)

Poco a poco, el interés hacia una de las grandes estrellas de Hollywood crecía en las grandes marcas que lo elegían como imagen de sus campañas publicitarias.

Por su manera de interpretar, su atractivo físico, la manera en la que vivía su vida sin importarle nada más y su pasión por el riesgo y la velocidad; convirtieron a uno de los grandes actores del cine en el Rey del ‘cool’.

Steve McQueen en 'Le Mans' (CORDON PRESS)

Era McQueen el hombre a quienes todos querían parecerse, una persona interesante que nunca pasaría de moda, un referente convertido en icono.

De hecho, una vez que Steve falleciera, algunas de las grandes marcas seguían utilizando su imagen.

Steve McQueen (CORDON PRESS)

UN CÁNCER DE PULMÓN ACABÓ CON SU VIDA

Si hacemos un repaso de la vida de Steve McQueen pocos pensarían que el causante de su muerte fuera un cáncer de pulmón.

Como politoxicómano, podría pensarse en una sobredosis; y, como amante de la velocidad, un accidente de coche o moto en los que tantos actores y actrices han perdido la vida.

Pero no fue así. Una vez que ya estaba retirado de la gran pantalla, en 1978 le fue diagnosticado de un cáncer de pulmón. Desde que se enteró de la noticia no cejó en su empeño por encontrar una cura a su enfermedad.

Así que dos años más tarde, viendo que empeoraba y que tenía metástasis, decidió viajar a México (concretamente a Ciudad Juárez) porque había oído hablar de un médico que tendría la solución a su enfermedad. William Donald Kelley, era un médico de dudosa reputación que utilizaba métodos raros basados en terapias naturales.

A principios del mes de noviembre fue sometido a una operación en la clínica de Kelley para extirparle el tumor del cuello. Sin embargo, McQueen no soportó aquella intervención y sufrió un ataque al corazón en el quirófano, que se repitió al día siguiente y terminó con su vida.

Finalmente no se sabe si al particular tratamiento al que fue sometido en Ciudad Juárez contra el cáncer de pulmón estaba siendo o no efectivo, pero sí se cree que el amianto, con elque Steve estuvo en contactoo durante sus trabajos en la Marina, fuera responsable de que desarrollara la enfermedad.