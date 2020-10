La sorpresa a Pau Donés en su cumpleaños que inspiró su canción más reveladora: "En cualquier momento"

Pau Donés habría cumplido 54 años este domingo 11 de octubre. Justo cuatro meses después de su muerte, el cantante de Jarabe de Palo continúa muy presente en el imaginario popular español. Su filosofía de vida optimista, que le llevó a luchar sin descanso y durante cinco años contra el cáncer de colon que acabó con su vida, ha calado hondo en nuestra sociedad.

Tanto es así que el documental que recoge la última entrevista de Donés, Eso que tú me das, no deja de batir récords de taquilla desde su estreno el pasado 30 de septiembre. La alegría de vivir del músico queda patente en la cinta, aunque esta nunca dejó de acompañarle. Ni siquiera en sus momentos más difíciles.

Chris Covatta / EFE

La sorpresa que inspiró a Pau Donés

Los cumpleaños se convirtieron en una fecha realmente especial para el intérprete de La Flaca una vez que empezó a plantar cara a su enfermedad. Son un día de celebración para todos, aunque Pau Donés los vivía aún con mayor pasión dada la situación que padecía. Es lo que se deduce de uno de los aniversarios más felices que le brindaron los suyos: el de 2015.

“Hoy me he despertado y me habían preparado... ¡Una fiesta de cumpleaños! ¡Yujuuuu! ¡49 palazos!”, escribía entonces el vocalista catalán en su cuenta de Instagram. Acompañó estas palabras de una foto en la que aparecía su cocina llena de globos y serpentinas. En ella, también había una magdalena de chocolate coronada por dos velas que contenían los números de la edad que estrenaba Donés.

Su cara de ilusión en la imagen lo dice todo. De hecho, Donés aprovechó ese cumpleaños al borde de los 50 para compartir una canción nueva, en la que reflejaba, sin tapujos y con total entereza, su estado de ánimo.

MIKE NELSON / EFE

La canción más premonitoria de Donés

El tema en el que Donés quiso contar, con toda sinceridad, el momento vital por el que pasaba se titula Tú Mandas. La letra del mismo dice así:

“Hay la teoría que demuestra

Que la vida es una apuesta

Que ganamos al nacer

Que de nada sirve acojonarse

Cuando todo es un desastre

Y la suerte te abandona

Hay el argumento que sostiene

Que la vida siempre es simple

Que no hay nada que perder

Que de nada sirve arrugarse

Cuando todo lo que haces

No sucede como esperas

Tú, tú mandas

Tú sigues o te plantas, tú eliges

Las reglas las decides tú

Tú, tú mandas

Tu historia la decides tú

Tú, tú mandas

Si esperas o te lanzas

Tú eliges, los límites los pones tú

Tú, tú mandas

Tu vida la decides tú

Hay la teoría que demuestra

Que la vida es una fiesta

Que no te puedes perder

Que cualquier momento

Es buen momento

Para empezar de nuevo

Cuando todo es una mierda

Hay el argumento que sostiene

Que no hay vida tras la muerte

Que hay que ver para creer

Que la libertad te da la vida

Y el amor la energía

Para que nada te detenga

Tú, tú mandas

Tú sigues o te plantas, tú eliges

Las reglas las decides tú

Tú, tú mandas

Tu historia la decides tú

Tú, tú mandas

Si esperas o te lanzas

Tú eliges, los límites los pones tú

Tú, tú mandas

Tu vida la decides tú

Hay la teoría que demuestra

Que la vida es una apuesta

Y que las reglas las decides tú

Hay la teoría que tu historia

La decides tú

Hay la teoría que demuestra

Que la vida es una fiesta

Y que los límites los pones tú

Hay la teoría que tu historia

La decides tú

Hay la teoría que demuestra

Que la vida no es perfecta

Que en cualquier momento

Es buen momento para empezar de nuevo, que tu vida la decides tú”.

Con estas palabras tan rotundas, Pau Donés dejó bien a las claras que era muy consciente de las dificultades que iba a tener que afrontar debido a su salud. Sin embargo, esta canción también le sirvió para reafirmarse: había que sonreír frente a la adversidad, costase lo que costase. Y así lo hizo hasta el final de sus días.