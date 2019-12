La sorprendente ausencia en la película de acción real de Mulán que provoca la ira de las redes

Disney ha anunciado este jueves, con un nuevo tráiler, la fecha de estreno de la película de acción real de Mulán en España: el 27 de marzo de 2020. El avance del filme que se ha conocido hoy ha provocado cierto enfado en las redes sociales. Sobre todo, por la ausencia en la trama, ya confirmada, de un personaje icónico de la historia llevada a la gran pantalla en dibujos animados allá por 1998.

Descubre el nuevo póster de #Mulán.

27 de marzo de 2020 en cines. pic.twitter.com/VxzutZYOf4 — Disney España (@DisneySpain) December 5, 2019

Se trata de Mushu, el dragón rojo que resultaba ser el gran amigo y consejero de Mulán y al que José Mota dobló en la versión española. Que este personaje tan carismático no forme parte de la versión con actores reales no ha gustado en absoluto a los fans de Disney. A pesar de que se le va a suplir con un fénix al que apenas se ve aparecer en el tráiler y que, según parece, no hablará.

Ha habido otras alteraciones del guión original que tampoco han sido acogidas con demasiado entusiasmo. Es el caso del cambio de villano: de Shan Yu, el líder de los hunos, a un guerrero llamado Boricat, al que acompaña una bruja misteriosa. Con la que, a tenor de lo que se puede ver en el tráiler, Mulán se enfrentará.

Y no hay que olvidar, entre los elementos criticados, la desaparición (al menos en lo que se ha lanzado hasta ahora sobre la película) de una escena icónica de la película de animación: el corte de pelo de Mulán para poder hacerse pasar por hombre.

“Me gusta mucho el doblaje que se utilizará para esta versión de Mulán, faltaría Mushu, pero esperemos que el fénix hable y tenga el humor que tanto nos encanta de este. Por cierto, que no vayan a poner la escena del corte de pelo tiene delito, esa escena es un antes y un después”, ha comentado un tuitero.

Me gusta mucho el doblaje que se utilizará para esta versión de mulan, faltaría Mushu pero esperemos que el fénix hable y tenga el humor que tanto nos encanta de este. Por cierto, que no vayan a poner la escena del corte de pelo tiene delito, esa escena es un antes y un después. — J✘ᴀɴ (@Juan96Obscure) December 5, 2019

“Una... Bruja...”, ha reaccionado otro, con un gif recordando a Mushu. “Me sacan a Mushu, me cambian al villano, me ponen a una bruja.... ¿¿Qué rayos pasó aquí??”, se ha preguntado un usuario más. “Y Mushuuuuuuuuuuu, dónde estáaaaaaaaaaaaaa”, ha lamentado poco después un nuevo fan de la película, recuperando una nueva escena del dragón al que tanto van a echar de menos los espectadores.

Me sacan a Mushu, me cambian al villano, me ponen a una bruja.... Que rayos paso aquí?? — Cállate Y Escucha (@MafaldaBSB) December 5, 2019