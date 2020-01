Sol, 40 años encendiendo la noche madrileña

Llegar a la calle Jardines de Madrid, encontrar la Sala Sol y comprobar que nada ha cambiado es reconfortante. Bajar sus escaleras de caracol -esas que ahora cuentan miles de historias- te traslada siempre a tiempos felices, sin preocupaciones, a volver a encontrarte con amigos, a disfrutar de los mejores conciertos y a escuchar lo que sonó, lo que suena y lo que sonará.

Sus luces de neón, sus cortinas de terciopelo rojo, su ambiente de cabaret han sido testigos de la historia de nuestro país desde que Antonio Gastón, el primer dueño de la sala, abriera sus puertas en 1979.

Miguel Trillo, Sala El Sol, Madrid, 1980

Lo que en principio se concebía solo como una sala de fiestas, no tardó en convertirse en un punto de encuentro para representantes de la cultura, que cambió para siempre la noche madrileña y la historia de la música en España. Nacha Pop fueron los encargados de su primer concierto. Les seguirían Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Los Secretos pasando por The Clash, The Strokes, Sex Museum... Imposible hacer una lista con todos los grandes artistas que han dejado huella en su escenario y en la memoria colectiva.

Nacha Pop fueron los encargados de su primer concierto

El pasado mes de octubre, esta mítica sala madrileña cumplía 40 años. Conciertos, encuentros y exposiciones para celebrar por todo lo alto el nacimiento de un lugar que ha formado parte importante de la vida de muchos y que ha marcado generaciones desde La Movida hasta nuestros días.

Imposible perdernos esta fiesta y repasar con su director, David Novaes, cómo ha influido esta sala en el panorama musical y cultural de nuestro país.

Casualidades de la vida y sin saberlo, David Novaes fue vecino de Gastón en la calle Pizarro de Madrid; dos dueños de la sala Sol viviendo en áticos de la misma calle. Una vez el gato de Novaes se coló en la casa de Gastón, pero por aquel entonces, Gastón ya no estaba en Sol y Novaes tampoco, ya que se encontraba al frente de otra sala mítica de Madrid, Siroco. Una simple anécdota o cosas del destino...

Si nos remontamos a los comienzos, tras la muerte de Franco, un visionario Gastón se da cuenta de que en Madrid faltaba un local donde la libertad, la cultura y la diversión pudieran convivir. “En aquel momento la sala era importantísima; han pasado 40 años, han cambiado las cosas, pero la gente sigue buscando divertirse de una manera especial”, afirma Novaes.

Cuando se abrió en el 79, se trataba un espacio distinto a otros que había como el Penta, La Vía Láctea o el Rockola. El proyecto personal de Antonio Gastón -arquitecto y bon vivant- fue diseñar este local como un espacio para que conviviera la gente y “aquello fue un bombazo”. “Supo reunir aquí a rockeros con aristócratas, escritores, políticos, artistas y fotógrafos. De hecho, creó una lista de socios fundadores a los que les daba un carnet con el que podías entrar, tenías las copas al 50% y podías subir al palco. Repartió 916 carnets entre los que se encontraban Imanol Arias, Pedro Almodóvar, Antonio Vega o Eugenia Martínez de Irujo”.

Antonio Gastón supo reunir aquí a rockeros con aristócratas, escritores, políticos, artistas, fotógrafos...

En aquel Sol, del que solía escibir Umbral, se disfrutaba de la mejor música que los Dj's traían de Londres y la copa costaba 300 pesetas, ahora cuesta entre 8 y 10 euros. Han cambiado muchas cosas, pero la esencia y el buen rollo que consigue esta gran familia sigue siendo el mismo, a pesar de que el panorama ha cambiado mucho.

Entrada del concierto The Strokes, en Sol

Nos encontramos en tiempo de macrofestivales, todo un reto para las salas de conciertos en vivo. ¿Cómo sobrevivir a esto? “Los artistas que vienen a este tipo de festivales también vienen a Sol a tocar para su público. Hay que saber sumar generaciones. Aquí se encuentra bien una persona de 60 y otra de 20. Hay equilibrio y todo el mundo está a gusto. Los melómanos apreciamos tener a artistas tocando a pocos metros y ellos saben que si un disco se presenta en Sol va a ir un 10% más de gente. Esto es un plus y hace que muchos artistas quieran presentar aquí sus discos”, destaca Novaes.

Concierto de Vetusta Morla, en Sol. FOTO: Juan Pérez-Fajardo

En 2004, en otro aniversario de esta sala, Antonio Vega acudió a su llamada y dio un concierto de casi tres horas que dejó llorando a los asistentes. Esto solo puede suceder en Sol. “Para muchos artistas esta sala representa un punto de inflexión en sus carreras. Cuando un grupo emergente llena Sol es que puede continuar su andadura musical. Hacer un 'sold out' en Sol es un punto de inflexión”.

Hacer un 'sold out' en Sol es un punto de inflexión para cualquier artista

Muchos han sido los grupos que han querido felicitar por este cumpleaños a la sala Sol, como por ejemplo La Unión, que el 12 de marzo de 1984 presentaba allí uno de sus mayores éxitos, 'Lobo-Hombre en París'.

Vídeo

A este 40 cumpleaños aún le queda celebración, aunque entramos en su fase final. Tras un primer encuentro histórico que anticipó las celebraciones que estaban por venir, llegó un ciclo completo de hitos que se ha extendido a lo largo del otoño de 2019, con la programación especial de música en vivo o el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid con la instalación de la primera Placa Memoria otorgada a una sala de conciertos, entre otros actos.

Para finales de primavera se prepara, entre otras cosas, un último encuentro especial que se centrará en ese carácter adaptativo y atento a los cambios que el público quiere y reclama. Será un broche de oro al 40 Aniversario de esta sala, que el 9 de octubre de 2020 contará con 41 años de vida.

