Rafa Sánchez: “Ahora hay demasiadas normas para todo y no dejan espacio a la gente”

Infinitos éxitos los que atesora La Unión, por eso nada mejor que repasarlos con ellos en este test. Desde 'Sildavia' a 'Maracaibo' pasando por el 'Este del Edén'. Que comience el viaje...

Periodista (P): ¿Lo primero que se os viene a la cabeza cuando escucháis 'Lobo hombre en París'?

Rafa (R): Ya estamos terminando.

Luis (L): Cuando llega en el show 'Lobo Hombre en París', es que ya queda poco. Y cuando la escucho en la radio o por ahí pienso en cómo pudimos hacerlo entonces.

P: En 'Vivir al Este del Edén' habláis de la nostalgia, de la infancia y de lo dura que se ha vuelto la vida. ¿Habéis conseguido seguir viviendo al Este del Edén?¿Qué es lo que más echais de menos de la infancia?

R: Vivir al este del Edén es imposible, cuando estás en él siempre hay alguien que te da un empujoncito y te saca. El Edén es una utopía.

L: No echo de menos nada, la vida es un viaje y cada momento construye el siguiente. Me encantan mis aciertos y mis errores porque me han hecho la persona que soy.

P: 'Sildavia' es un lugar imaginario que no existe en los mapas, donde el tiempo pasa despacio, un sitio para el ocio... ¿Dónde se encuentra vuestra Sildavia?

R: Mi Sildavia es mi pareja, tengo unos momentos de paz que me alejan de todos los problemas y de todo aquello en lo que no me gusta pensar.

L: Mi Sildavia particular la tengo montada en casa, alrededor de la música. Luego tengo un lugar exterior que me he ido contruyendo a lo largo de los años y que se parece mucho a Sildavia, me produce un relax que me aporta mucho.

P: ¿De qué necesitáis siempre 'Más y más'?

R: Yo de todo, soy insaciable. La vida está muy bien... Dura muy poco, me gusta la vida y el sitio en el que me ha colocado.

L: Estoy cubierto de todo. No tengo ningún tipo de ansiedad, pero me gustaría en estos tiempos que corren un poco más de entendimiento entre las personas.

P: (...) Si un día he de morir / que sea aquí donde yo nací / que sea aquí en Maracaibo. Esto es lo que dice la letra de 'Maracaibo'.

R: Nunca hemos estado. La canción habla de morir en tu casa, con lo que es nuestra vida de viajes y de acá para allá, Mi Maracaibo es mi casa.

L: Maracaibo es volver a tus orígenes.

P: Hace poco hubo mucha polémica con la interpretación en Operación Triunfo de la canción de Mecano 'Quédate en Madrid' por el término “mariconez”. A vosotros en alguna ocasión os han vetado 'Fueron los celos' Porque decían que era pro-violencia de género. Estamos en una época en la que se supone que llevamos la libertad por bandera y se puede hablar de todo, pero luego ocurre todo lo contrario...

R: Hay demasiadas normas ahora para todo y dejan poco espacio a la gente. Todo es una medida de control que no me gusta.

P: Al ritmo del 'buenrollismo' de 'Vuelve el amor', ¿quién os hace sentir que queráis ser mejor?

L: Todas las personas que te rodean son el motor de avance, de mejora. El amor te da la fuerza para seguir, para luchar. Cuando la palabra amor se utiliza de manera equivocada, llega la desilusión.

¡Que vuelva siempre el amor!