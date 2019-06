Siete autores siguen "atrapados" por sanciones de Hacienda pese a la compatibilización de pensiones y derechos de autor

Piden la anulación y devolución de importes pagados de sanciones que alcanzan los 150.000 euros

La Plataforma Seguir Creando ha denunciado que, a día de hoy, un total de siete autores están "atrapados y buscando una solución" para el pago de las sanciones de Hacienda, pese a que el Gobierno ya ha aprobado el Real Decreto por el que se permite compatibilizar la pensión de jubilación y los derechos de autor.

En el marco de la Feria del Libro de Madrid, la asociación ha organizado un encuentro para poner el foco en estos casos, a los que de momento no se les ha aplicado la retroactividad. Para Seguir Creando, la exigencia de anulación de las sanciones y la devolución de los importes pagados por los autores en este tiempo es "una reivindicación pendiente e irrenunciable".

Además se han abordado algunos "asuntos pendientes" de la regulación que han de ser "resueltos a corto plazo". Entre los participantes, han estado dos de los perjudicados, el escritor Javier Reverte y el hijo de Forges, Antonio Fraguas, en representación de la familia del dibujante.

El portavoz de Seguir Creando, Manuel Rico, ha explicado que ya se han dirigido hasta en dos ocasiones a la Seguridad Social para tratar casos de pensiones que "han sido suspendidas o recortadas brutalmente" o, en otros casos, que se han visto obligados a devolver por un importe de hasta cuatro años lo recibido.

"Por ejemplo, está el caso de un poeta reconocido, con varios premios importantes, que no quiere que su nombre salga a la luz pero que está recibiendo una pensión de 56 euros", ha lamentado Rico, quien de momento asegura que la Administración "no está dando una respuesta clara" a estos casos. "Algunos juristas nos han dicho que, al no haber aplicación penal, la ley no tiene carácter retroactivo".

Otro de los casos que sigue pendiente y ha puesto sobre la mesa Rico es el del organista José Luis González Uriol, con 89.000 euros a devolver y "una situación muy precaria". Para el escritor Javier Reverte, se trata de "un tema político que se arreglaría con una orden ministerial, pero no se quiere hacer".

"Esto arranca con el PP, con una derecha cavernaria que deja a la cultura de lado, pero cuando llega el PSOE y se compromete a arreglarlo, nos encontramos que con las sanciones ya impuestas su respuesta es que 'técnicamente es un poco complicado'. Hay que recurrir por sistema esta injusticia", ha afirmado.

LOS CASOS DE JAVIER REVERTE Y FORGES

Reverte ha tenido que hacer frente a una sanción de 150.000 euros, de la que ya ha pagado parte --abonando cerca de 2.000 euros cada mes--. El autor llevó su caso a juicio y ganó, si bien la propia Seguridad Social ha recurrido y él ha impugnado a su vez este recurso, lo que le permite por el momento no tener que seguir pagando la deuda.

Caso distinto es el de Forges, quien a su muerte ya había hecho frente a parte de la sanción de 140.000 euros. No obstante, Hacienda comunicó a su viuda que debía pagar la cantidad restante --cerca de 100.000 euros--, por lo que le están reteniendo cada mes una cifra de 2.000 euros de su pensión.

"Los homenajes que han hecho los políticos se agradecen, pero luego le quitan a la viuda de Forges eso que creímos que ganó legítimamente", ha señalado el hijo del dibujante, Toño Fraguas. Fraguas ha recordado cómo la familia de Forges también llevó la sanción a juicio, pero en su caso perdió. "Aquí hay un problema burocrático y una resistencia técnica", ha criticado.

¿DEMANDA COLECTIVA?

Una de las posibles soluciones que han planteado los participantes ha sido la de juntarse los siete afectados para una acción conjunta. "Nuestro servicio jurídico está estudiando a fondo para ver qué soluciones se pueden buscar , pero mucho me temo que la solución va a ser judicial", ha adelantado Rico.

Además de esta situación, que afecta a un número limitado de autores, la asociación también ha alertado sobre la necesidad de ampliar la compatibilidad, de manera expresa, a las pensiones no contributivas, cuyos perceptores viven "una situación muy precaria", y a las pensiones por incapacidad o invalidez permanente.