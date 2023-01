Shakira, Taylor Swift o Julio Iglesias: los artistas que han usado su música para contestar a sus exparejas

Shakira se encuentra en el centro de las miradas tras su ruptura con Gerard Piqué. Lo que se ha potenciado desde que ha lanzado temas directamente dedicados al futbolista. Su colaboración con Bizarrap ha sido la más llamativa, pero ya había dedicado sus dos temas anteriores al padre de sus hijos: 'Te Felicito' y 'Monotonía'.

En tan solo unos meses ha facturado unos 34 millones de euros tras su difusión en Spotify y Youtube. De esta manera, además de ser su desahogo, su último tema ha batido un récord como el debut más grande en la historia de la música en español al alcanzar 14.4 millones de escuchas en tan solo 24 horas, convirtiéndose así en una máquina de hacer dinero por cantar frases como: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", "Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú", "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me supliqu?", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo", "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio" o "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".

Es por esto por lo que Shakira ha sido muy criticada, ya que muchos la acusan de utilizar su vida personal y la polémica para ganar dinero. No obstante, no es la única que canta sobre amor o desamor, dado que la mayoría de artistas escriben sobre sus propias experiencias.

Maluma

Maluma también se ha visto envuelto en muchas polémicas a lo largo de su trayectoria. A pesar de ello, no dudó en desahogarse a través de su música y lo hizo con una letra llena de reproches por la deslealtad por parte de su expareja, la modelo Natalia Barulich. Se trata de 'Hawai', uno de sus temas más conocidos, cuyo título fue elegido por ser donde estaba de vacaciones cuando ella tuvo un romance con Neymar Jr. “Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va”, canta.





Taylor Swift

No obstante, es Taylor Swift a quien reconocer por escribir sobre sus ex. Esto siempre ha resultado ser muy polémico, dado que suele tener parejas muy reconocidas como pueden ser Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Calvin Harris o Tom Hiddleston. Aunque tampoco ha dudado en mostrar su rivalidad con otros artistas de la industria como Katy Perry, Kim Kardashian o Kanye West.





En 'All Too Well' cuenta lo mucho que sufrió su ruptura con Jake Gyllenhaal porque él la dejó por la diferencia de edad. 'I Knew You Were Trouble' para Harry Styles, 'Back yo december' para Taylor Lautner, 'Dear John' a John Mayer, 'Better Than Revenge' a Joe Jonas, mientras que ‘Getaway Car’ fue dedicada a Calvin Harris o Tom Hiddleston, ya que habla sobre cómo terminó un amor y comenzó otro. A pesar de ello, la más polémica fue 'Look What You Made Me Do', donde no dudó en criticar a todos los que han tenido un mal comportamiento con ella como Kanye West, las Kardashian o Perry.





Beyoncé

Aunque sigue casada con Jay-Z, Beyoncé dedico gran parte de su álbum 'Lemonade' al enfado que tenía con su marido tras enterarse de que le había sido desleal. Así lo demuestra en 'Don't Hurt Yourself'. "¿Quién carajo te piensas que soy? No estás casado con una mujer promedio (...) Quedáte con tu dinero, yo tengo el mío, tengo una sonrisa más grande en mi rostro estando sola. Eres una mala persona con complejo de Dios, motiva tu trasero y llamáme Malcolm X (...) Esta es tu última advertencia, sabes que te di la vida, si intentas hacer esa mierda nuevamente, vas a perder a tu esposa", canta.





Adele

Adele también se caracteriza por escribir baladas románticas. De hecho, la que le catapultó a la fama, 'Rolling in the Deep', la compuso tres horas después de cortar con su pareja. La cantante cuenta con muchos temas más en sus discos, destacando 'Easy on me' porque hablar de su reciente separación.





Justin Timberlake

Una de las más populares es 'Cry Me a River', la exitosa canción que Justin Timberlake lanzó tras romper su relación de tres años con Britney Spears. De hecho, deja caer que la princesa del pop le fue desleal: “Y no es que solo hablases con él y lo sabes, no actúes como si no lo supieras”.

Miley Cyrus

Miley Cyrus ha dedicado muchas de sus canciones a Liam Hemsworth, quien fue su pareja durante diez años, aunque con idas y venidas. Lo dejaron y, tras darse una oportunidad, estuvieron casados durante ocho meses. Por ello, la cantante ha escrito sobre él en varias ocasiones en canciones como 'Wrecking Ball' o 'Angels Like You'. Estas expresaban más lamento y desamor. Mientras que ahora ha lanzado 'Flowers', donde deja claro que ella se quiere mucho mejor que como lo hacía Hemsworth: “Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo puedo comprarme flores... Hablar conmigo misma durante horas, ver cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar y sostener mi propia mano Sí, puedo amarme mejor que tú”.





Selena Gomez

Su relación con Justin Bieber ha sido de las más sonadas, a pesar de que él ya ha rehecho su vida con Hailey Baldwin. En pleno huracán, la cantante le dedicó 'Lose you to love me': “En dos meses, nos reemplazaste. Como si eso fuese fácil. Me hiciste pensar que me lo merecía en el momento más duro de mi recuperación (…) Necesité perderte para encontrarme. Este baile me estuvo matando suavemente. Necesité odiarte para quererme”.





Justin Bieber

Justin Bieber respondió a Selena Gomez. El artista se ha inspirado en ella tanto para canciones positivas como negativas. No obstante, en las segundas se identifican más claramente los problemas de su relación y así lo hizo en 'Love yourself': "A mi madre le caes mal, y a ella le cae bien todo el mundo" o "No quería escribir esta canción porque no quiero que nadie piense que todavía me importas".









Ed Sheeran

Ed Sheeran suele basarse en sus experiencias personales para escribir, siendo la mayoría de amor o desamor. No obstante, la que más dio que hablar fue 'Don't' porque fue su desahogo ante un deslealtad por parte de su pareja. “Nunca le vi como una amenaza hasta que tú desapareciste con él para tener sexo, por supuesto. Y no es que ambos estuviésemos de gira. Nos estábamos quedando en el mismo puto hotel”, cantaba. El cantante siempre se ha negado a desvelar a quien va dirigida la canción, pero algunos rumores apuntan que se trataría de Ellie Goulding.





Karol G

Tras su ruptura con Anuel AA, Karol G no se cortó a la hora de manifestar cómo se sentía, tanto en redes sociales como sobre el escenario. Así lo hizo con la canción 'No te deseo mal': "No te deseo el mal, pero espero que te enamores y también te la quite Neymar", "Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boda" o “Porque tú eres un pendejo y yo sé que nunca vas a cambiar”. Aunque tampoco se quedó corta con 'La Bichota'.





Rosalía y C. Tangana

Ambos han utilizado su música para mandarse mensajes ocultos bajo la melodía. El Madrileño lanzó alguna que otra referencia a su relación con la catalana en 'Mala mujer', donde se refería a ella como “ha dejado cicatrices con sus uñas de gel”. Lo mismo hizo en 'Tú me dejaste de querer': “Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas”.

Pero ella no se quedó corta y también le dedicó algunos versos de 'Motomami'. En 'Candy' dice: “Sé que tú no me has olvidado. Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte. Llevaba tu esclava para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte”. Al igual que hace en 'La fama': “Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba Y él tanta' vece' que me lo decía y yo como si nada”, canta, señalando que fue la fama lo que les acabó separando.





Julio Iglesias

Siguiendo en el ámbito nacional, nos damos cuenta de que esta costumbre de desahogarse contra las exparejas comenzó hace muchos años. Julio Iglesias no dudó en mandar alguna que otra pulla a Isabel Preysler, la madre de sus tres primeros hijos, con el tema 'Hey!'. "No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí?", cantaba el artista.





Rocío Jurado

Pero entre todas estas, siempre se recuerda como una canción de despecho 'Ese hombre' de Rocío Jurado: "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón".