"Las mujeres facturan": esta es la gran cantidad de dinero que ha ganado Shakira por sus canciones sobre Piqué

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira en la Sesión 53 con Bizarrap. Parece que la artista lo ha seguido al pie de la letra, ya que lo está cumpliendo. Esta vez, no se ha cortado a la hora de dedicar la letra del tema a Gerard Piqué. De esta manera, en vez de lamentarse, como cantaba en 'Monotonía', ha decidido sacar rentabilidad de su polémica ruptura con el futbolista.

Esta última colaboración con Bizarrap ha sido la más llamativa, pero ya había dedicado sus dos temas anteriores al padre de sus hijos: 'Te Felicito' y 'Monotonía'. En tan solo unos meses ha facturado unos 34 millones de euros tras su difusión en Spotify y Youtube. De esta manera, además de ser su desahogo, su último tema se ha convertido en una máquina de hacer dinero.

Gracias a ello, Shakira podrá hacer frente a su deuda con Hacienda de 14,5 millones de euros, la que, según la canción, le dejó el Piqué. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", canta. Por ello, una vez haya pagado a la Agencia Tributaria, solo tendrá que hacer frente a la prensa que persigue su situación personal y a su suegra como vecina.

De forma estimada, Spotify gana alrededor de 0,037€ y YouTube 0,0069 por cada reproducción, por lo que la cantante ya habría acumulado más de 30 millones de euros tras el lanzamiento de sus temas.

'Te felicito' ya suma 451.907.942 de escuchas en Spotify y 445.488.939 en YouTube (19.794.468€). Mientras que 'Monotonía' 187.402.935 y 166.000.000 reproducciones respectivamente (8.079.309€). Terminado con el bombazo de la Sesión 53 con Bizarrap con 42.839.025 y 123.000.000 (2.433.744€). Lo que implica unas ganancias totales de más de 30 millones de euros.





Ingresos por publicidad y escuchas

'Te felicito', junto a Rauw Alejandro, fue el primer tema con el que Shakira reflejó su situación con el futbolista. Despertando así rumores de una supuesta crisis antes de confirmarse su ruptura y la relación paralela de Piqué con Clara Chía. Ocho meses después de su lanzamiento, ya acumula 451 millones de reproducciones en YouTube y 445 millones en Spotify, embolsando así casi 20 millones de euros. 'Monotonía' fue el segundo, aunque, esta vez, ya se había confirmado su ruptura. Con esta, ganar en torno a 8 millones, calculados de forma estimada.

Pero esto no cesa y la cantante ha ido más allá con su colaboración con Bizarrap, dado que ha sido más explicita que nunca con sus letras. Todo estaban expectantes ante este lanzamiento y, en tan solo unas horas, se convirtió en el tema del año, tanto por sus reproducciones como por la letra que ha dado que hablar en todo el mundo. De hecho, han batido un récord como el debut más grande en la historia de la música en español en Spotify al alcanzar 14.4 millones de escuchas en tan solo 24 horas. Además de haber sido catalogada como el mejor estreno latino de la historia de YouTube. Por el momento, ya ha superado los 2 millones de euros, pero las cifras siguen aumentando.

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", reaccionaba la cantante ante este hito.

Por otro lado, la artista cuenta con otros ingresos por la letra de su canción. Más allá de las escuchas, contará con elevados ingresos por publicidad, dado que menciona algunas grandes marcas como Ferrari, Rolex, Casio y Renault. De esta forma, el tema también se ha convertido en un fenómeno publicitario al colocar bajo los focos a estas marcas. Lo que Piqué está potenciando con sus reacciones al llegar a la Kings League conduciendo un Twingo y mostrando un reloj marca Casio .

Por lo tanto, estas son las dos marcas que más partido están sacando. De hecho, la marca de relojes se ha hecho eco desde sus redes sociales, como respuesta a la manera despectiva en la que Shakira les menciona en su canción: "Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida" o "Nos encanta que esto nos salpique". Lo mismo ha hecho la cuenta oficial de Renault: "Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!".