La revolución en los museos: del cierre sin precedentes a la demanda virtual desbordada

Aunque 4 de cada 10 españoles creen que la visita física no se puede sustituir por nada, el 86% de los museos españoles recibieron una avalancha de visitas virtuales durante los confinamientos, tantas casi como caída tuvieron las presenciales, más que el cine, un 80%.

Eso obligó a invertir en lo tecnológico a casi 9 de cada 10 museos españoles. Preferimos las visitas físicas, pero un 35% de los usuarios está convencido de que la virtual complementa y el 27% piensa que es una forma ideal para acercar a niños y jóvenes a estas instituciones. Fijémonos por ejemplo en los datos que deja la pandemia en el museo del Prado: la web tiene más de 7 millones de usuarios registrados con 32 millones de páginas vistas. En youtube ha sumado 13 millones de visualizaciones. Las redes sociales de la pinacoteca se dispararon: el Prado tiene en 1.019.311, 678.318 y 1.252.586 seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, respectivamente. Ahora ha sumado Tik Tok con videos de 60 segundos en los que nos descubren pequeños secretos de grandes obras de arte, con más de 100.000 visualizaciones. En fin, el proyecto de la pinacoteca en redes sociales está considerado como uno de los 5 mejores el mundo y el único en un museo no anglosajón.

La herramienta estaba, explica Javier Pantoja, el responsable de digitalización del museo del Prado. Pero ahora “el público siente que los museos están ya en esa línea, antes de la pandemia no lo tenía tan claro”.

Y aunque la pandemia no ha cambiado la estructura de los museos “sí ha habido un mirar, un revisar lo digital. Mucho cambio en el trabajo y a quien nos dirigimos, y la extensión de la audiencia a lo digital. Antes de la pandemia el mundo digital estaba más esquinado, y ahora no puede ser. Si antes no lo tenían claro, ahora trabajar en lo digital: será una de las vías”.

Este tiempo raro ha cambiado la forma de mirar, la forma de percibir y la forma de dirigir la mirada. “Los museos como instituciones, como lugares de conocimiento son también lugares de experiencia -insiste Pantoja-, tenemos que estudiar en qué punto queda el conocimiento y y donde la experiencias. Ya no es concebible realizar ninguna actividad en la que no haya doble vertiente”.

Lo virtual nunca va a sustituir a las visitas presenciales, pero si puede complementarla, hacerte vivir una experiencia y por ahí van los tiros. Material entre sus paredes no falta. Javier Pantoja nos pone como ejemplo la sala de las Meninas “ ver una imagen con alta resolución, leer un texto del contexto histórico, videos explicativos, actividades relacionadas con la obra…ni es tan malo ni es lo opuesto: es para complementar. Estar delante de la obra es una experiencia, pero también tienes la parte digital que te permite, por ejemplo, ver un detalle que el ojo no ve”.

No hay una contradicción entre la experiencia que ofrece lo virtual y la visita física. Los tiempos cambian y las formas también. Recuerda el responsable de digitalización del Prado que “los museos se crearon hace 200 años con una idea muy revolucionaria, una idea ilustrada y romántica basada en el conocimiento. Cuando el museo se inaugura hace 201 años, fue una acción muy moderna, un rey daba su colección para que la visitara el público. Eso se traslada a hoy con la digitalización, aunque hay que llegar a un punto equilibrado entre el museo clásico y su traslado al mundo virtual”.

La pandemia ha sacudido sin duda el concepto de museo que hasta ahora tenían las propias instituciones.