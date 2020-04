Reverte responde a un joven que cree que "la derecha perdió la Guerra": "Quizá el coronavirus sea la solución"

El escritor Arturo Pérez-Reverte no puede ocultar su indignación ante aquellos jóvenes que considera que no conocen la historia de España, una materia que Reverte estudia y valora. Por eso, se ha enfadado tanto ante un joven que ha demostrado su desconocimiento profundo al asegurar que "la derecha perdió la Guerra Civil".

La indignación de Pérez-Reverte ante un joven que desconoce la historia de España

Arturo Pérez-Reverte no tiene pelos en la lengua y no se calla nunca si se topa con situaciones que considera indignantes o vergonzosas. Por eso, en un día significativo para la historia de España como es el 14 de abril, Pérez-Reverte no ha podido ocultar su indignación ante las palabras que le ha leído a un adolescente de apenas 16 años, que parece desconocer su pasado.

Leído hoy a un joven de 16 años: "Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor". Creo que para algunos es hora de irnos despacio sin dramatismos hacia la salida. Quizá, como los barbaros de Cavafis, el coronavirus sea una solución, después de todo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 14, 2020

"Leído hoy a un joven de 16 años: "Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor". Creo que para algunos es hora de irnos despacio sin dramatismos hacia la salida. Quizá, como los barbaros de Cavafis, el coronavirus sea una solución, después de todo".

Muchos de sus seguidores han compartido la preocupación de Pérez-Reverte por el profundo desconocimiento que muchos jóvenes tienen de lo que sucedió en nuestro país y el peligro que esta ignorancia conlleva para las generaciones futuras.

He ahí el problema D. Arturo. La falta de conocimiento de nuestra Historia. Nunca en nuestro sistema se ha educado de forma objetiva, ni se les ha animado a tener interés x conocerla, no sólo esa etapa, muchas otras la mar de emocionantes e interesantes. Una pena D. Arturo.������ — La Alegria De La Huerta�������� (@LaAlegriaDeLaH4) April 14, 2020

Los que peor lo tenemos somos los jóvenes, que nos quedamos en medio de esto con el libro de historia en la mano y viendo cómo se repite el desastre a cámara lenta. Le dan ganas a uno de emigrar y no volver nunca. — R_andraika ���� ����#QuédateEnCasa (@R_andraika) April 14, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La escalofriante profecía de Pérez-Reverte sobre lo que le espera a España tras el coronavirus

Pérez-Reverte desvela una conversación con Monedero y avisa al de Podemos: "Aún no he terminado"