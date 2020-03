Pérez-Reverte desvela una conversación con Monedero y avisa al de Podemos: "Aún no he terminado"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha querido aprovechar estos días de confinamiento para entretener a sus seguidores contándoles conversaciones, probablemente ficticias, que ha mantenido en los últimos días con algunos de los personajes más conocidos de la cultura y sociedad española, que son también sus amigos.

Entre los muchos con los que el escritor ha "hablado" están Andrea Levy, Ignacio Camacho, Carlos Bardem, Manuel Jabois, Begoña Villacís o José María García.

Hablo por teléfono con Andrea Levy y me dice: "Como estoy en cuarentena, no paro de escuchar música; y he conseguido que mis padres aprendan a manejar el facetime. Así puedo verlos mientras hablo con ellos todos los días, y he recuperado el contacto personal con muchos amigos". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 25, 2020

Hablo por teléfono con José María García y dice: "Escucho a los políticos y pienso que a los sitios de responsabilidad hay que llegar aprendido, y no aprender después de llegar. Las intenciones no bastan. Los puestos deben ocuparlos los mejores, no por militancia ni amistad". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 26, 2020

Reverte desvela la conversación con Monedero y este responde

Y en la lista está también, cómo no, el omnipresente Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, tertuliano y defensor del poder y por lo que explica Pérez-Reverte, esmerado deportista.

Hablo por teléfono con Juan Carlos Monedero y me dice: "Aunque me duele el cuerpo de las criminales tablas de gimnasia que hago en casa para no oxidarme, que no paro, todavía me queda marcha para imaginar que saldremos de todo esto siendo mejores personas". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 25, 2020

Monedero no ha pasado por alto el mensaje de Arturo Pérez-Reverte y ha querido responder en su cuenta de Twitter a esta iniciativa del escritor, en la que, para sorpresa de muchos, Reverte mezcla conversaciones con gente de izquierdas con otras con gente de derechas. Algo que debería entrar dentro de la normalidad en un país democrático, pero que, como destaca Monedero, sorprende.

A estas mezclas las llaman en Venezuela "un arroz con mango" y en España "mezclar churras y merinas". Mira que vas a hacer sufrir a tus sufridos seguidores... https://t.co/jg67xwZbx1 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) March 25, 2020

Reverte ha cogido el guante lanzado por Monedero y le ha avisado de que esta iniciativa apenas acaba de comenzar.

Pues atento a la pantalla, que aún no he terminado de mezclar. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 26, 2020

Tiempos como estos de confinamiento pueden ser buenos para retomar en la distancia amistades perdidas, tengan la ideología que tengan nuestros amigos.

