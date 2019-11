¿Quién es el actor que interpretará al Príncipe Eric en ‘La Sirenita’?

Tras muchos meses de especulación, ¡ya conocemos al joven actor que dará vida al apuesto Príncipe Eric en el nuevo remake Disney de 'La Sirenita'!. Se llama Jonah Hauer-King, es británico, tiene 24 años y se está haciendo un hueco en Hollywood poco a poco. Por fin Halle Bailey, la actriz encargada de dar vida a la Sirenita puede ponerle cara a su príncipe.

Ya se conocía que tanto Jonah como Cameron Cuffe eran los finalistas para adoptar el rol del Príncipe Eric, pero nadie tenía claro quién podría salir victorioso. Al parecer, el joven actor solo ha necesitado dos pruebas para convertirse en el favorito de la producción. Según ha podido saberse, hace unos días, Jonah realizó su segunda audición en Londres y el director Rob Marshall quedó convencido de inmediato por sus dotes como actor y sus habilidades como cantante.

Consigue así Hauer-King el trampolín directo a la fama al convertirse en un chico Disney. Aunque el actor ya había participado en la película 'The Song of Names', dirigida por François Girard y es uno de los actores protagonistas de la miniserie 'World on Fire', su corta carrera podría haber tardado todavía en despegar, más en la gran industria que es Hollywood. Ahora no cabe duda de que este chico va a dar mucho que hablar en los próximos años.

El actor Jonah Hauer-King (CORDON PRESS)

Finaliza así la etapa de especulaciones que llegaron a involucrar incluso al mismísimo Harry Styles, quien supuestamente rechazó el papel para centrarse en su carrera musical. ¡Ahora solo queda conocer al resto del reparto y esperar al inicio de las grabaciones.