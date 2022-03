Publican por primera vez en español "La red y la roca" de Thomas Wolfe

La novela póstuma de Thomas Wolfe (1900-1938) "La red y la roca" ha sido publicada por primera vez en español por la editorial Piel de Zapa, perteneciente al Grupo Edic.

"La red y la roca", primera de las dos obras póstumas de Thomas Wolfe, presenta a un protagonista, George 'Mico' Webber, un nuevo alter ego del autor, más maduro, y abandona al anterior protagonista de algunas de sus obras, Eugene Gant.

La obra revive la experiencia vital de Webber y lo sigue desde la vida provinciana sometida a los lazos familiares (la red) hasta la ciudad de Nueva York, soñada como lugar de promisión para una carrera de escritor (la roca).

A esta experiencia le seguirá, en el curso vital narrado, el viaje a una Europa convulsionada por el ascenso al poder de Hitler.

Con una narración minuciosa que se balancea entre el humanismo y el existencialismo, Wolfe profundiza en los detalles del costumbrismo sureño, para relatar su vida en un tono agridulce, arropado por la experiencia acumulada en los últimos años de su vida y mostrando un dominio de la gramática magistral.

El propio Wolfe certifica en el prólogo: "Es la novela más objetiva que he escrito. He inventado personajes partiendo de la amalgama y consonancia resultante de ver, sentir, pensar, vivir y conocer a otra gente. Mediante la creación libre, he tratado de liberar mi poder de invención".

"La red y la roca" fue la primera de las dos obras que su editor, Edward Aswell, ofreció al público a partir del manuscrito de inspiración torrencial que Wolfe le había entregado en mayo el mismo año de su muerte.

Tras "The web and the rock", ahora traducida al español, llegó a las librerías "You cant go home again" (1940), publicadas ambas tras su muerte.