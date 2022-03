Patricia López Arnaiz: “Ganar el Goya no se pareció en nada a lo que me había imaginado”

Tras 10 película, a la actriz vitoriana, Patricia López Arnaiz, le tocó el turno de recoger el mayor reconocimiento a su profesión en España: el Goya a la Mejor Actriz por su interpretación en 'Ane'. Un éxito que le abrió las puertas a trabajar de protagonista junto a Javier Gutiérrez y, ahora, con Javier Rey en la película 'La Cima', un homenaje al alpinismo, la montaña, un relato intenso sobre los peligros de un ocho mil y el vacío posterior al éxito.

Acostumbrada a vivir junto al monte y teniendo tradición vasca, la propia Arnaiz es una entusiasta del alpinismo, pero no al nivel de exigencia al que se someten en la cinta. Para prepararse, además, de pruebas físicas, la actriz se empapó de la biografía de Edurne Pasaban, primera mujer en hollar los 14 ochomiles y cuyo viaje a través de la depresión tras el logro deportivo queda patente en 'La Cima'.









Pregunta: ¿Quién es Ione?



Patricia López Arnaiz: Ione es la mujer que más rápido que ha hecho los 14 ochomiles en el mundo. La película arranca tres meses después de haber coronado la última cima. Una mujer que profesionalmente ha conseguido algo grandísimo, un éxito a nivel mundial, sin embargo cuando lo consigue sus objetivos han terminado. Tiene un momento de lucidez o confusión pero ella se queda congelada, su vida ha perdido el sentido. Se detiene a mirar su vida y cuando ve que no tiene objetivos se da cuenta de que tiene un vacío muy grande. Básicamente está en una depresión.

Tuve una experiencia de montaña hace muchos años pero esta ha sido más bestia, porque hemos estado a 3.000 casi, a menos 17 grados, ventiscas de nieve, hemos escalado... Ha sido una producción muy difícil de llevar en cuanto al plan. Al final estamos muy expuestos al clima





P: Como en la película...



PLA: Sí, el making off sería otra película de aventuras. Hemos tenido que ir surfeando la ola y muchos días no sabías qué ibas a rodar al día siguiente. El helicóptero no subía el material, empezaba una tormenta de nieve que no se podía sujetar la cámara... Cosas que sabíamos que iban a pasar pero que, tal y como ha sido, en el fondo nos ha ayudado a los actores a ponernos en situación.





P: Esas condiciones te ayudan o van en detrimento de tu interpretación



PLA: Te ayudan, sí, sí. Esas semanas no son una vida cómoda. Ya te pone en un tono físico, estás escalando, la nieve, pasando frío, te ayuda mucho. El vaho que se ve en la boca es real, eso te coloca el cuerpo. El entorno, estar aquí tu y yo sentados aquí ahora mismo, el espacio afecta, no somos impermeables. Para la actriz es algo en lo que te puedes apoyar, yo prefiero rodar así a rodar en un plató, salvo que sea un sufrimiento que me lleve a la enfermedad y no pueda rodar, tengo mis límites.









P: Ya de por sí tu eres vasca y hay mucha tradición de alpinismo en el norte



PLA: A mí me encanta el monte y he hecho monte, pero así no. Todo el tema del himalayismo es algo que se me queda lejano en cuanto a la experiencia y la comprensión. Con este trabajo me he aproximado pero siempre me ha resultado muy misterioso, los alpinistas son unos grandes incomprendidos, que les llamamos locos, pero no tenemos ni idea desde dónde afrontan este tipo de retos. En el País Vasco es verdad que hay mucha tradición de alpinismo y hacer un personaje así me apetecía mogollón.





P: Además, entrenasteis con Jordi Tosas



PLA: Es un regalo. Te da mucho respeto porque es una movida muy técnica rodar un personaje así y saber que él está ahí y poder apoyarnos en él ha sido un gusto. Tiene una visión muy trascendente de la montaña, es muy bonito cómo te habla de ella. Es muy difícil entender por qué lo hacen, no es tan fácil formularlo o explicarlo, es algo muy experiencial.





P: Decías en una entrevista “me interesaba explorar la idea del vacío después de alcanzar el éxito, la idea de que la felicidad y el éxito no es real”, ¿la idea de ganar el Goya se ajustó con la realidad?



PLA: No. Creo que nos pasa con todo y cada lo uno lo puede comprobar con su propia vivencia. Yo me he dado cuenta que el Goya, el mayor símbolo del cine en España, aunque no te guste el cine sabes lo que es, tu idea de cómo es ganarlo, aunque no la he concretado nunca, no se ajusta con la realidad. Lo excepcional es que te hagas una idea de algo y que las cosas sean exactamente como las has pensado. En el caso del Goya me es difícil explicar la experiencia pero no es como la creencia que tenía.









P: ¿Para bien o para mal?



PLA: Para real. No es que me haya decepcionado ni me haya sorprendido o flipado. Simplemente es el descubrimiento de que en la realidad, igual que cuando vas a un photocall, descubres que las cosas son más terrenales y mundanas. Ves a personas humanas, reales y corrientes, corres el telón y ves todo lo que nos pasa a los seres humanas y ves las miserias igualmente. Y con el éxito pasa un poco eso.





P: Has leído mucho de Edurne Pasaban para este personaje



PLA: Sí, es el primer referente del que me habló Ibon. Nerea Castro, que es la guionista, se inspiró en ella. El guion ha sufrido muchos cambios porque Ibon ha optado por ir a algo muy sencillo, al núcleo de los personajes, al conflicto de ellos dos y el momento de la montaña, pero el guion más historia y estaba mucho más cerca de Pasaban.





P: ¿Es muy diferente rodar con 15 compañeros que con sólo otro protagonista?



PLA: Depende de cómo te lleves con tu compañero en lo personal y en lo profesional.









P: Está haciendo otra entrevista en otra sala, por si quieres criticarlo



PLA: Una tortura (Risas). No, al contrario, ha estado muy guay, al final estás jugando un partido entre los dos y si juegas con alguien con el que te puedes divertir es un placer porque estás muy concentrada. Se genera un lenguaje común, te ayuda mucho y hay mucha confianza. Te conoces y sabes cómo jugarlo. Javi es un compañero maravilloso y su manera de trabajar te nutre, realmente ha sido muy chulo. Hemos estado en un refugio conviviendo sin cobertura y hay un vínculo que te ayuda en el trabajo.





P: ¿Es Patricia López Arnaiz una persona feminista?



PLA: Sí, hasta donde yo sé ver. Tengo una amiga que es Doctora en Feminismo que me descubre a menudo cosas nuevas. La cuestión de género está muy arraigada, estos días con un trabajo que estoy viendo cómo la culpa está metida en mi percepción de la vida y de mí mismo. Y veo que, desde la sutileza, con el género pasa igual, hay muchas cosas que llegamos a ver hasta un sitio y hay cosas que no las llegamos a ver todavía.