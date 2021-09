"Pan de limón con semillas de amapola" abrirá el Festival de cine Evolution!

La última película de Benito Zambrano, "Pan de limón con semillas de amapola", inaugurará la Xª edición del Evolution! Mallorca International Film Festival (EMIFF) que se celebra del 27 de octubre al 2 de noviembre y donde el cineasta Win Wenders será galardonado por su trayectoria.

Zambrano vuelve al festival que ya inauguró en su primera edición, celebrada hace una década, con "La voz dormida", ha informado la organización en un comunicado.

"Nos hace mucha ilusión que sea él mismo quien nos acompañe en un aniversario tan especial para nosotros y con una película rodada en su mayor parte en Mallorca, nuestra casa, ha asegurado la directora del EMIFF, Sandra Lipski.

Por su parte, Benito Zambrano ha asegurado: "Poder estar otra vez en el EMIFF es señal de que aún puedo hacer lo que más me gusta: rodar películas, y compartirlas con el público y, en esto último, son fundamentales los festivales. Larga vida al Cine y al Evolution Mallorca Film Festival...y que yo pueda seguir yendo con más películas mías.

Zambrano ha agregado que lo peor de las conmemoraciones es ver lo rápido que pasa el tiempo, y lo mejor, el estar vivo, y vivo en el mundo del cine.

"Pan de limón con semillas de amapola, una historia sobre la amistad, la maternidad y los secretos de una receta de pan olvidada en Mallorca, basada en la novela homónima de Cristina Campos y que fue rodada en 2020 con Valldemossa como escenario principal, supondrá el pistoletazo de salida a una semana de proyecciones, encuentros profesionales y talleres.

Zambrano ha explicado que fue sorprendente y maravilloso poder rodar en el mismo pueblo donde se desarrolla la historia; y también poder rodar en plena pandemia, que no ha sido un asunto menor, desgraciadamente".

"Por suerte todo fue bien, no hubo problemas y contamos con un equipo artístico-técnico de primer nivel en Mallorca. Siempre estaré agradecido al pueblo de Valldemossa y a Mallorca por su apoyo y por la ayuda que nos brindaron, fueron días de trabajo deliciosos y tranquilos, ha señalado.

Lipski ha destacado otro de los hitos del festival, la emoción que supone para EMIFF poder entregar este año su premio honorífico a una figura fundamental en la cinematografía internacional de las últimas décadas como es Wim Wenders.

No creo que haya mejor manera de celebrar el décimo aniversario de un festival como el nuestro, que aboga por unir culturas, que contando con el trabajo inspirador e innovador de Wim, rindiendo así homenaje a una forma de hacer cine que ha sabido ir siempre más lejos para alterar las perspectivas existentes, ha señalado.

Wenders, responsable de algunas de las cintas europeas más reconocidas por crítica y público como "El cielo sobre Berlín", "París-Texas" y "Buena Vista Social Club" recibirá el premio honorario del festival mallorquín, el Evolution Honorary Award 2021, en reconocimiento a una trayectoria que durante décadas ha inspirado a cineastas de todo el mundo.

Wim Wenders también atesora rodajes en Mallorca: "He tenido experiencias excelentes de rodaje en la isla y he conocido en ella a grandes equipos de profesionales locales, con un carácter amistoso y llenos de entusiasmo. Me gusta la impresionante luz natural, la gente y el gran número de localizaciones únicas que encontré allí".

"Además, apoyo a EMIFF porque promueve con energía el cine independiente. Festivales como éste nunca habían tenido un papel tan importante para tender puentes entre las personas y la cultura, sacar a la luz nuevos talentos y crear nuevas oportunidades para los cineastas jóvenes, ha destacado.

La décima edición del EMIFF constituirá "una mezcla provocadora, diversa e inclusiva de largometrajes, cortos, documentales, videos musicales, películas de animación, obras experimentales y películas para niños, ha resumido su responsable.

También es un foro único para los profesionales de todas las ramas de la industria audiovisual", ha concluido Lipski.