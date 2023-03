Pablo Revuelta: el actor al que su ataxia no le ha impedido cumplir su sueño

Javier G. Paradelo

Nada, si siquiera la ataxia, un trastorno motor que dificulta el habla y la movilidad, ha impedido al cántabro Pablo Revuelta hacer realidad el sueño de actuar en una película y, además, ser preseleccionado como candidato a Mejor Actor Revelación en la pasada edición de los Premios Goya.

Ese premio recayó en Telmo Irureta por "La consagración de la primavera", un actor que comparte con Pablo la necesidad de una silla de ruedas para moverse.

Sin embargo, como a Irureta, la silla de ruedas no ha impedido a Pablo, de 28 años y residente en Tanos (Cantabria), impresionar a la profesión y al público por su interpretación en "13 exorcismos", película inspirada en el último caso de exorcismo en España en 2014.

En una entrevista con EFE, Pablo Revuelta asegura que está "más que satisfecho" con su paso del teatro al cine y por haber podido estrenar su película el pasado en 19 de febrero en Torrelavega (su ciudad), con la presencia de su compañero de reparto Urko Olazábal, Goya al Mejor Actor de Reparto 2022 por su papel en "Maixabel".

En noviembre de 2021 Pablo recibió la propuesta de una productora para rodar en Galicia "13 exorcismos" junto a actores de la talla de José Sacristán, Ruth Díaz, Urko Olazabal o Cristina Castaño y, asegura, que no lo pensó "dos veces" al ver la gran oportunidad que suponía dar el paso al cine, con el que había soñado tanto tiempo.

Reconoce que en su entorno "todos fliparon" con la noticia, ya que salvo su familia y sus profesores de teatro -Ana Luisa Pérez de la Osa, Carmen Gutiérrez y Javier Cifrián- pocos creían posible su aventura en la pantalla grande, dados los impedimentos de movilidad y expresión que sufre Pablo.

Sin embargo, el resto de actores de la película no le "miraron como una persona diferente" y por eso se sintió "integrado desde el primer momento".

Eso facilitó a Pablo, según asegura, "una interpretación superbuena" que se tradujo en siete intensos minutos en la versión final de la película merecedores de la preselección para los Goya.

Para llegar a este punto, Pablo Revuelta ha tenido años de trabajo y esfuerzo por superar su ataxia, un trastorno motor que se le manifestó a los 13 años y que desde los 15 le obliga a utilizar una silla de ruedas, su "compañera" que no le impide asistir a clases de teatro o a cursos intensivos de cine y televisión.

"Padezco ataxia pero no me gusta considerarme enfermo, así que digo que tengo una condición diferente. Por eso me gusta que me traten normal, porque soy un tío normal, apunta sonriendo y añade que cuando comenzó las clases de interpretación "fue increíble". "Sentí que no había vivido algo así nunca, apostilla.

Ana Luisa Pérez de la Osa, su profesora y mentora, define a Pablo Revuelta como "un actor orgánico", con unas cualidades interpretativas tan innatas que es capaz de lograr una actuación real a la hora de dar vida un personaje y logra "la verdad escénica casi sin esfuerzo".

Pablo ve en su actual trayectoria, en su preselección para el Goya y en el ejemplo de Telmo Irureta, "una forma de visibilizar" a las personas con discapacidad en el cine y de "normalizar" su participación en películas al mismo nivel que otros actores sin ninguna limitación física.

Y por eso, aunque ahora no tiene ningún proyecto interpretativo a la vista, su nombre sonó hace unos meses como uno de los posibles actores participantes en la película "Campeonex", la nueva cinta de Javier Fesser y segunda parte de "Campeones".