Östlund, ganador de Cannes, aboga por películas que saquen al público de casa

El director sueco Ruben Östlund, ganador del último festival de Cannes con "El triángulo de la tristeza", defiende el cine en pantalla grande como experiencia colectiva y aboga por ofrecer películas que atraigan al público a las salas. "Si no es un acontecimiento, la gente se queda en casa", ha subrayado.

Östlund (Gotemburgo, 1974), que inaugura este miércoles con su última película la undécima edición del Evolution! Mallorca International Film Festival, ha reflexionado en una rueda de prensa sobre los cambios de hábitos de los espectadores con la consolidación de las plataformas de películas y series a la carta.

El cineasta, que además de la última edición ya ganó la Palma de Oro de Cannes en 2017 con "The Square", por la que estuvo nominado al Oscar, considera importante la reacción de los espectadores cuando comparten espacio frente a la pantalla e intercambian opiniones sobre la historia que acaban de ver. "Baja la dopamina cuando se ven las películas individualmente", ha bromeado.

Este punto de vista contrasta con la individualización creciente de la experiencia audiovisual. "El único contenido que los suecos ven en común es Eurovisión", ha sostenido respecto a su país, donde, como en buena parte del mundo, las televisiones han perdido "el control de las imágenes que son importantes para la sociedad".

"Eso hace al cine único", porque el espectador que acude a las salas está menos mediatizado por la "inteligencia artificial" que el que atiende a la oferta que le plantean las plataformas a la carta, ha expuesto Östlund.

El montaje de "El triángulo de la tristeza" lo llevó a cabo casi en su totalidad en la casa familiar de Campos, en el interior de Mallorca, y durante el proceso proyectó las versiones iniciales de la película a grupos de espectadores comunes, ajenos al mundo del cine.

Atendiendo a sus reacciones y opiniones ajustó la duración de la cinta, que redujo de 3,5 a 2,5 horas, y afinó el ritmo de la película, una sátira sobre el lujo, la insustancialidad y la riqueza ambientada en un crucero.

Aunque calcula que tardará "tres o cuatro años" en estrenarla, el director sueco trabaja ya en su próxima película, titulada por ahora "The Entertainment System is Down", que se desarrollará en un avión cuyos pasajeros enloquecen cuando la oferta de entretenimiento a bordo se avería.

Östlund se inspiró en un experimento en que se estudiaban las reacciones de personas ubicadas en un espacio cerrado sin posibilidad de hacer nada, una situación de la que podían librarse a cambio de recibir una descarga eléctrica, opción que escogieron a los pocos minutos cuatro de cada diez voluntarios. "La gente pensaba que era horrible, doloroso, y decían que nunca volverían a hacerlo", ha relatado.

La idea de la intolerancia a la falta de estímulos audiovisuales en la sociedad actual, unida al fenómeno en aumento de los aterrizajes forzosos de aviones por pasajeros que entran en pánico, son los ejes de un proyecto que podría rodarse parcialmente en el aeropuerto de Palma, según ha adelantado el cineasta, que trabaja para ello con la Mallorca Film Commission.

Con la proyección de "El triángulo de la tristeza", título que alude a la expresividad del entrecejo, arranca una edición del Evolution! Mallorca International Film Festival que hasta el 1 de noviembre presentará 127 películas de 24 países de las que 89 se podrán ver por primera vez en España y 21 son estrenos mundiales.