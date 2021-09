Museo Picasso incorpora carta de Picasso a Miquel Utrillo desde París de 1901

El Museo Picasso ha incorporado a sus fondos una carta manuscrita de Pablo Picasso que envió a su amigo Miquel Utrillo desde París en 1901.

La misiva, que se muestra en una exposición dossier en la colección permanente, ha sido adquirida por el derecho de tanteo sobre exportación que ha ejercido la Generalitat de Cataluña, en aplicación de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, a favor del Museo Picasso.

Una vez detectada la importancia del documento por el cual se pedía la exportación definitiva, el Museo Picasso declaró el interés en ingresar el documento en su colección y en consecuencia, el Departamento de Cultura inició los trámites para su inexportabilidad y posterior tanteo.

La obra es una carta breve que cuenta con dibujos originales del artista datada en junio del 1901, que es la respuesta a una misiva previa enviada por Utrillo a Picasso, en la que se lee: "Amigo Utrillo / Miquel he / recibido tu carta / brabo!...(sic) en efecto / no he recibido el / Pel y Ploma / Se procurará hacer / lo que me pides / y Adeu / escribe".

La mención a la revista "Pèl & Ploma" no es circunstancial, pues aquel mes de junio Miquel Utrillo, con el seudónimo de Pincell, había escrito en la revista la reseña titulada "Pablo R. Picasso" sobre una exposición en la Sala Parets donde había varios pasteles del artista acompañando la obra de Ramon Casas, que se considera la primera gran crítica que recibe Picasso durante su vida artística.

El anverso de la carta se completa con dos dibujos coloreados con lápiz rojo y azul en la parte superior, el de una flor con dos hojas y el de un personaje con una pluma en la mano derecha y una lira en la izquierda que podría representar al poeta y dramaturgo Eduardo Marquina, con quién Picasso tenía una estrecha relación.

En el dorso de la carta consta la despedida y la firma "Apa buenas / y suyo afmo / Paul", solo el nombre, en francés, subrayado con dos líneas, una con tinta y la otra con lápiz rojo.

Bajo la firma consta la localización y la fecha "PARIS - el mes / antes del 14 de julliet (sic)". Esta última palabra está rayada y escrita correctamente Juillet con una letra que no corresponde a Picasso, la misma que escribe la dirección 130 ter Boulevard Clichy, de París, una dirección que corresponde al domicilio del marchante Pere Mañach, donde vivió Picasso en 1901 con su amigo Manuel Pallarés.

El pintor catalán e igualmente amigo de Picasso Carles Casagemas también se alojó en este domicilio durante unos días aquel mismo año, poco antes de suicidarse.

La misiva está escrita en el momento de la euforia anterior a la primera exposición de Picasso en París, que se inauguró el 25 de junio de 1901 en la Galería Vollard y está firmada en francés.

Según ha informado el Museo Picasso, "nos encontramos ante un Picasso que todavía está pendiente de la actividad artística en Barcelona pero inmerso ya en la cultura francesa; y por este motivo firma como Paul, tal y como seguramente se hacía llamar en Francia, e incluye un retrato de Rodin".

La carta se muestra en una exposición dossier en la sala 8 del Museo, junto con otras obras de la colección donde Picasso había retratado a Utrillo, y con documentación relacionada de la época.

En uno de los dibujos que se presentan hay un busto de Rodin, muy similar al que aparece en la carta ahora adquirida.

En este sentido, y con motivo de la adquisición, se ha elaborado un informe grafológico de la obra, que aporta información relevante que completa el contexto histórico de ésta: "Pone de relieve el especial interés del emisor por la arquitectura gráfica en cuanto a la utilización del espacio en blanco y del uso de las rayas para enmarcar, por un lado, la carta y por otra la firma y el nombre de la ciudad de París".

El uso de las rayas, continúa el informe grafológico, evidencia la necesidad del artista de "marcar distancia y límites con el pasado y de protegerse de cualquier interferencia externa con el deseo de adquirir protagonismo".

El informe también remarca que la presión tensa y firme de la escritura muestran a un joven que se siente muy seguro de sí mismo y que tiene un gran potencial de artista; y los cambios de dimensión en el grafismo son símbolo de la euforia del presente mientras que la escritura de medida grande revela un momento de extraversión y de expansión vital del artista. EFE.

