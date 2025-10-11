Muere la actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar por 'Annie Hall', a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton, nacida en Los Ángeles en 1946, falleció a los 79 años, según ha informado un portavoz de su familia a la revista People. Considerada una de las intérpretes más carismáticas y versátiles de Hollywood, Keaton dejó una huella profunda en la historia del cine gracias a su talento, su estilo inconfundible y su carrera de más de cinco décadas.

Su salto a la fama llegó en los años setenta con El padrino, donde interpretó a Kay Adams, papel que retomó en las secuelas de la saga. Poco después alcanzó el reconocimiento internacional al ganar el Oscar a la Mejor Actriz por Annie Hall, una de sus colaboraciones más recordadas con Woody Allen. A lo largo de su trayectoria obtuvo también dos Globos de Oro y un premio BAFTA.

Además de su éxito en el cine independiente y comercial, Keaton se destacó en películas como Reds, El padre de la novia, El club de las primeras esposas y Cuando menos te lo esperas, demostrando su habilidad para transitar entre la comedia romántica y el drama con igual naturalidad.