'Materialistas' y 'Campamento Garra de Oso', entre los estrenos más destacados de esta semana

Cada viernes, en COPE, repasamos los estrenos más destacados que llegan a las salas de cine en España. Esta semana, nuestro crítico, Jerónimo José Martín, analiza en profundidad las nuevas películas de la cartelera y comparten sus valoraciones para ayudarte a elegir qué película ver en la gran pantalla esta semana.

Materialistas

Sinopsis: Lucy, una carismática casamentera neoyorquina que dedica su vida a emparejar a los demás, parece tener todas las respuestas en cuestiones del corazón… salvo cuando se trata del suyo propio. Su vida da un giro inesperado al verse atrapada en un triángulo amoroso entre Harry, un atractivo financiero multimillonario que representa la estabilidad y el lujo, y John, su exnovio, un actor bohemio en busca de éxito que despierta en ella recuerdos y sentimientos difíciles de enterrar. Entre la razón y la pasión, Lucy tendrá que descubrir qué significa realmente el amor y, sobre todo, lo que ella misma desea

Una película melodramática muy esperada en este verano. Al crítico de cine, Jerónimo José Martín, "le ha gustado menos de lo que esperaba", lo hace bien Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Sin embargo, cuando llegan las emociones se queda corta. La película, como su propio título indica, va a lo materialista/lo superficial del amor, como por ejemplo si 'renta' quedar o no con alguien por su altura.

Sin Oxígeno

Sinopsis: Basada en hechos reales, Sin oxígeno narra la sobrecogedora odisea de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que queda atrapado a 90 metros de profundidad en el Mar del Norte tras un insólito accidente. Con solo diez minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier posibilidad de rescate, su supervivencia parece imposible. En la superficie, sus compañeros Duncan (Woody Harrelson) y Dave (Simu Liu) luchan contra una violenta tormenta y el paso del tiempo en un intento desesperado por traerlo de vuelta con vida. Una historia de resistencia, amistad y la fuerza del espíritu humano frente a lo inimaginable

A Jero le parece que "está bien esta película" de Alex Parkinson que ya hizo un documental basada en una historia real de buzos. Una película con "situaciones paralelas bien llevadas". Tiene buen reparto la película con el ya conocido Woody Harrelson acompañado de Finn Cole y Simu Liu.

Campamento Garra de oso

Sinopsis: Maia (9 años), una niña inquieta y llena de imaginación, y Jan (9 años), un chico de ciudad algo temeroso, se verán envueltos en una trepidante misión: salvar su campamento de verano de los planes del excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para lograrlo, emprenderán la búsqueda de un misterioso oso que, según las leyendas, aún habita en el valle, aunque nadie lo haya visto jamás. En esta aventura llena de humor y amistad contarán con la inesperada ayuda de Fritz, una mofeta gruñona… ¡y parlanchina!, que se unirá al equipo para proteger el valle y a todos sus animales

Jerónimo comenta que le parece mejor Padre no hay más que uno 5, pero que tiene "un buen guion" y reconoce que la joven actriz Julia Raya "es buenísima" y Martín Abello también.

Caught Stealing-Bala Perdida

Sinopsis: Bala perdida nos traslada al Nueva York de los años 90, donde Hank Thompson, una antigua promesa del béisbol ahora camarero de bar, disfruta de una vida aparentemente tranquila junto a su novia (). Todo cambia cuando su extravagante vecino punk, Russ (Matt Smith), le pide un favor tan simple como cuidar de su gato. Lo que parecía algo inofensivo se convierte en una pesadilla: Hank acaba envuelto en un enredo con un peligroso y pintoresco grupo de gánsters que lo persiguen sin descanso. Todos quieren algo de él, aunque ni siquiera él entiende qué

Esta película se estrena hoy en Estado Unidos y en España habrá que esperar hasta el 10 de octubre. Sin embargo, promete al contar con actores como Austin Butler (Elvis, Dune), Zoë Kravitz (The Batman), Matt Smith (La casa del dragón), Liev Schreiber (X-Men), Regina King (Friday) e incluso con la aparición del artista Bad Bunny. El título es uno de los más esperados en lo que queda de año.