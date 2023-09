Maison Mesa llena Colón con una colección actual con un pie en el futuro

María Muñoz Rivera

En una pasarela de más de 100 metros en la plaza de Colón de Madrid es donde Juan Carlos Mesa, alma mater de Maison Mesa, ha cerrado la primera jornada de desfiles en la ciudad de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Acercar los desfiles a la calle es algo increíble", ha dicho a EFE Mesa (Madrid, 1971) momentos antes del desfile.

El diseñador, que ha pasado por la dirección creativa de distintas firmas hasta que en 2017 creó su propia marca, es pionero de la moda inclusiva, presenta prendas con modelos de tallas diversas y para diferentes edades: "La moda está ahí para ellas. Siempre he apostado por hacer moda, simplemente, para personas".

"Llevo treinta años guerreando en moda y los sueños se cumplen", ha dicho el creador.

En esta ocasión, la una colección está inspirada en la canción de grupo The Human League "The Things That Dreams Are Made Of" ("Las cosas de las que están hechas los sueños"). Una propuesta que inicia y termina con piezas en blanco inmaculado que contrastan con los tonos neón que también incorpora.

Prendas que evolucionan de cortes minimalistas limpios a siluetas geométricas que se adaptan a las "necesidades del presente, pero con un pie puesto en el futuro". Un objetivo que plasma en vestidos largos fluidos, a los que incorpora lentejuelas y espalda al aire para la noche, confeccionados con tejidos que van de algodones en popelín en algodón a crepés con mucha caída.

Piezas cortadas y efectos de fleco/pluma que se funden con micro y maxi lentejuela, además de jacquards de efecto brochazo o tejidos con metalizados de lúrex construyen un armario para todas las tallas.

Una propuesta en la que el diseñador ha apostado por la sinergia, la colaboración, la sostenibilidad, la fabricación de cercanía y la artesanía.

"Prueba de ello -ha dicho- son las fusiones que hemos establecido para sacarla adelante y para que toda la propuesta se haya realizado en España", lo que le ha llevado a establecer una colaboración con la firma de alpargatas Casteller, las joyas que Lisi Fracchia crea para Maison Mesa, el punto 100% reciclado de Perssam o los bolsos hechos a mano con piel vacuno nacional de Muckio.

Una colección con la que invita a soñar y luchar por los sueños. "Siempre imaginé desfilar en esta plaza que me fascinaba desde niño", dice con más de quinientos asistentes convocados para ver el desfile que también han disfrutado los viandantes.