Las redes homenajean a José Luis Cuerda recordando las mejores frases de 'Amanece que no es poco'

El director de cine José Luis Cuerda ha fallecido este martes en Madrid a los 72 años. El realizador manchego dejó varias películas para la historia como 'El bosque animado', 'La lengua de las mariposas' o 'Los girasoles ciegos'. Pero el filme que sin duda más ha calado en el imaginario colectivo de los españoles es 'Amanece que no es poco'.

Con los años, la película dirigida por Cuerda en 1988 se ha convertido en una cinta de culto. El filme recibió tres nominaciones a los premios Goya, a mejor guion original (para Cuerda), mejores efectos especiales y mejor sonido, aunque no se llevó ninguno. No obstante, la película ha permanecido en la memoria de los espectadores. Buena muestra de ello son los homenajes que ha recibido el director en las redes sociales. En concreto, muchos usuarios han optado por recordarle con alguna frase de 'Amanece que no es poco'... incluido Pablo Iglesias.

"Todos somos contingente pero tú eres necesario".



Gracias José Luis Cuerda, por las risas, las reflexiones, las películas, el genio y el ingenio. https://t.co/grXcMrhdSD — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 4, 2020

- "Eres minoría étnica".

+ "Bueno, minoría étnica y negro como un tizón".



Siempre #JoséLuisCuerda pic.twitter.com/c3N6XlaVqF — Vicente Lera (@VicenteLera) February 4, 2020

Con esta frase de Amanece que no es poco me despido de un imprescindible del cine como José Luis Cuerda. En paz descanse.



"Yo es que he pensado que a mí también me gustaría ser intelectual, como no tengo nada que perder". — Mickey Knox (@Gyyegg) February 4, 2020

No suelo tuitear sobre fallecimientos, pero no hacerlo en este caso sería imperdonable. Gracias, José Luis Cuerda.

"Calabaza, yo te llevo en el corazón".#JoseLuisCuerdaDEP#DEPJoseLUisCuerda pic.twitter.com/IVJRTu1Os7 — Luk Anikos (@Luk_Anikos) February 4, 2020

Incluso el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha querido recordar al director con una de las frases más conocidas de la película: